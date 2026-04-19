紀ノ国屋のバッグ新作♡保冷巾着でおしゃれに持ち歩き

おしゃれと実用性を両立したい方に♡紀ノ国屋から、毎日使いたくなる保冷巾着バッグが登場しました。ふんわりとしたフォルムと上品なデザインに加え、機能性も充実。お弁当や食材の持ち運びにも便利なアイテムで、これからの季節に大活躍すること間違いなしです♪

可愛いフォルムと上品デザイン♡

「綿ボンディング保冷巾着バッグ」は各2,970円（税込）。カラーはブラック、オリーブ、ライトグレーの3色展開で、どんなコーデにもなじむシンプルな色味が魅力です。

中綿をボンディングした生地が、ころんとした立体的なフォルムを生み出し、カジュアルながらも洗練された印象に仕上がっています。

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保冷機能で使いやすさ抜群♡

内側には保冷剤用のメッシュポケットを備え、食材や飲み物を安心して持ち運べる設計。

広めの底マチ（約16cm）でお弁当も安定して収納でき、日常使いにぴったりです。開閉しやすい巾着タイプで、荷物の出し入れもスムーズに行えます。

ちょうどいいサイズ感♡

サイズは約タテ28cm×ヨコ23cm×マチ16cm、持ち手は約33cm。

必要なものをしっかり収納できる一方で、大きすぎずコンパクトに持ち運べるのがポイント。ちょっとしたお出かけやランチバッグとしても活躍します。

毎日に寄り添う万能バッグ

紀ノ国屋の新作バッグは、可愛さと機能性を兼ね備えた頼れるアイテム♡毎日の買い物やランチタイム、ちょっとしたお出かけまで幅広く活躍します。

季節を問わず使えるデザインなので、ぜひ取り入れてみてください♪