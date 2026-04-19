現在の場所に移転し、去年で40年を迎えた新潟県庁。この節目に合わせ、県庁前の敷地を有効活用する取り組みの第一段として、4月17日、市町村の木が植えられました。

ベニヤマザクラやブナ。17日、県内の市町村長や子どもたちが植えたのは、市町村の木“シンボルツリー”です。



1985年に県庁が現在の中央区新光町に移転してから40年を迎え、県は庁舎前の敷地の有効な活用法を検討。その第1弾がこの日の植樹です。



すでに14の市町村の木が庁舎敷地に植えられていましたが、17日、新たに14市町村の木を植えました。



【弥彦村 本間芳之 村長】

「弥彦村は彌彦神社のご神木でもある椎の木を植えさせていただいた。しっかり育つように県民の憩いの場になってほしい」



【佐渡市 渡辺竜五 市長】

「（アテビは）家を建てるのに素晴らしい木。色んな市の木に特徴があり、いま見てもおもしろいので、県庁に来て、県民に見ていただければと思う」



植樹に参加した新光町保育園の園児にとって県庁は、いつもの散歩コースです。



【園児】

「よく散歩をする場所。散歩は楽しい」



【園児】

「きれいになってほしい」



庁舎前では今、今年3月に県民から寄贈されたシャクナゲも見頃に。



県は今後、県庁の森の整備などを行い、県民が気軽に立ち寄れる庁舎を目指す方針です。