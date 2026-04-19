【老けない人がやっている 1週間で勝手に痩せていく体になるすごい習慣】飲むだけで効果あり!? 今日からできる簡単習慣とは

ダイエットしても痩せない原因は「脂肪肝」？日本人の3人に1人が陥る“肥満の罠”

肝臓に脂肪がたまった脂肪肝が原因かも！

「脂肪肝」という言葉を耳にしたことはありますか？ これは、肝臓に脂肪がたまって、フォアグラのようになってしまった状態を指します。健康診断や人間ドックなどで何となく言葉は知っていても、実際に危機感を抱いている人は少ないのではないでしょうか。でも、実際のところは日本人の約３人に１人、推定で約4000万の人が脂肪肝だといわれています。この脂肪肝こそが、やせられない原因になっているかもしれません。

脂肪肝はお酒の飲み過ぎ、いわゆるお酒好きの人がなる病気として知られていますが、実はお酒を全く飲まなくても脂肪肝にはなります。脂肪肝には２種類あり、「糖質のとり過ぎ」によっても脂肪肝になってしまうのです。なかでも日本人は、圧倒的にこのタイプが多いとされています。

ところが、多くの人は無自覚に糖質をとり過ぎ、脂肪肝の状態で生活を送っています。この状態だと肝臓の機能がうまく働かず、ダイエットにとり組んでも脂肪を燃やす効果を十分に得られません。

【3つ以上あてはまったら脂肪肝の可能性大！チェックリスト】

なかなかやせられない……と感じたら、まずは脂肪肝の疑いがあるかを上記のチェックリストで確認してみましょう。３つ以上あてはまれば脂肪肝の可能性があります。脂肪肝とは、性別や年齢に関係なく、意外となりやすいものなのです。

みるみる体が変わる！最強にやせる食べ方

飲むだけで効果あり！やせる飲み物は濃い緑茶だった

緑茶を飲んだときに感じる苦みや渋み。これはポリフェノールの一種である「カテキン」という成分です。この茶カテキンには様々な健康効果がありますが、その１つが「やせる」効果です。

茶カテキンには脂肪の燃焼を促す作用があります。最近の研究では、高濃度の茶カテキンを継続的に摂取すると、肝臓や筋肉における脂肪代謝が活発になり、脂肪の燃焼が促進されることがわかっています。また、糖の吸収を緩やかにする働きもあり、食後の血糖値の急激な上昇を抑える効果も。その結果、余分な脂肪が合成されるのを防ぎ、脂肪燃焼効果と併せて肥満防止に役立つのです。

茶カテキンには抗菌作用や抗炎症作用もあります。緑茶で口をゆすいだり、うがいをすることは歯周病やインフルエンザなどの感染症予防にもなり、口臭を防ぐ効果もあります。

茶カテキンのほかにも、緑茶にはビタミンＣやβ - カロテンといった抗酸化ビタミンが豊富で、強い抗酸化作用により動脈硬化や認知症の予防効果も期待できます。さらに、緑茶に含まれるアミノ酸の一種であるテアニンは脳のα波を増加させるなど、リラックス効果があることで知られています。このように緑茶には様々な健康効果があります。市販品を選ぶ際は、健康成分が多く含まれた濃い緑茶を選ぶとよいでしょう。

茶カテキンの3つのやせパワー

茶カテキンには脂肪燃焼効果があり、毎日摂取することで肝臓や筋肉の脂肪代謝がアップ。

さらに、糖の吸収を緩やかにする作用もあるため、食後も血糖値が上がりにくくなり、脂肪がたまりにくい体に。

適度な運動がやせ体質を加速させる

一生懸命やっても無駄!? 激しい運動は必要なし

内臓脂肪を減らすのに運動は効果的ですが、必ずしも激しい運動が必要なわけではありません。激しい運動は続けるのが難しいですし、筋肉や関節に負担がかかります。筋肉への負担が続くと回復が追いつかず、慢性疲労の状態に陥ってしまうことも。また、ハードなトレーニングで筋肉量を増やしても、中性脂肪は筋肉の中にもつきます。霜降り肉のようなもので私は「脂肪筋」と呼んでいますが、筋肉質でスリムな人に多く、見た目ではわからないのが厄介です。

脂肪を燃焼させるのは激しい運動ではなく、むしろウォーキングやジョギングのような軽くて長時間無理なく続けられるような運動です。運動には２種類あって、１つは前述のような「有酸素運動」、もう１つは短時間で大きな負荷をかける「無酸素運動」です。筋トレやスクワットなどは無酸素運動で、瞬間的に負荷をかけて鍛えます。一方、有酸素運動は体内に酸素をとり込みながら行う運動で、ゆっくり長時間続けることで効果が上がります。

だからといって、有酸素運動だけを行えばいいのかというとそうではありません。やせるには、両方の運動が必要。有酸素運動は脂肪を燃焼させますが、無酸素運動は筋肉量を増やし、基礎代謝を上げて太りにくくする効果があるからです。つまり、２つの運動を組み合わせることがやせ体質への近道なのです。

2つの運動がもたらす効果

【有酸素運動】 酸素を体にとり込みながら、ゆっくり行う運動。ウォーキング、ジョギング、水中歩行など。 【無酸素運動】 酸素を使わず、瞬間的に筋肉に大きな負荷をかける運動。短距離走や筋トレなど。

完璧よりも長く続けることが大切

重要なのは激しい運動より「組み合わせ」【自分のペースを守って続けられる運動を行う】

やせるには継続的な運動が効果的。有酸素運動と無酸素運動を組み合わせて、無理のない範囲で続けるのがポイントです。

【運動を避けたほうがよいタイミング】

・早朝…血圧の急上昇を招きやすい

・空腹時…貧血や不整脈を起こす可能性がある

・食後1時間以内…肝臓への血流が減って負担がかかる

・体調が優れないとき…体調が悪化することがある

【出典】『１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法』著：栗原毅