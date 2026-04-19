元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が１９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。

番組では、ドジャース・大谷翔平投手が１５日（日本時間１６日）、本拠地・メッツ戦で６回１０奪三振、１失点と快投し、今季２勝目を挙げたことを報じた。

落合氏は、ここまでの大谷の投打を「可もなく不可もなしというところじゃないですか」と評価した。

続けて「ピッチャーとしては、それなりにいいピッチングはしてるんで」とし「ただ前の前の試合にデッドボールを当てられて。投げられるのかなっていうふうな不安を持ってたんだけども、６回１失点投げて。何事もなかったんだろうなぁっていうふうに思ったけども、これからやっぱりピッチャーとして一番不安材料とすればケガですよね」と指摘した。

これに中畑氏が「サイ・ヤング賞というのはどうなの？」と尋ねると落合氏は「防御率」と即答し「投球イニングを超えての防御率がトップだったら、サイ・ヤング賞になり得る可能性は非常に高いと思う」と明かした。さらに中畑氏が「山本由伸と争うような形は出てくる？」と聞くと落合氏は「点数どっちが取られるかって言えば…由伸の方が取られると思う」と答えた。

これに中畑氏は「大谷で決まりみたいな言い方」と突っ込むと落合氏は「俺は取ってほしいと思ってる」と大谷の「サイ・ヤング賞」を願っていた。