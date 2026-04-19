元卓球メダリスト福原愛さん、出産報告＆“今後”についてメッセージ 公式サイトもリニューアル
元卓球女子日本代表の福原愛さん（37）が、19日までに自身の公式サイトを通じ、出産を報告した。
【写真】卓球を始めたばかりの3歳の福原愛さん
4月15日付で「HPをリニューアルしました」とし、「これからも、活動に関する情報を随時発信してまいりますので、引き続きご覧いただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」とメッセージ。
さらに、17日付で「このたび、無事に出産いたしましたことをご報告申し上げます。おかげさまで母子ともに健康で、穏やかに過ごしております」と発表。「今後も卓球を通して社会に貢献できますよう、より一層精進してまいる所存でございます。引き続き温かいご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」とつづった。
福原さんは1988年11月1日生まれ、宮城県出身。3歳から卓球を始め、天才卓球少女として多くのテレビに登場し話題を集めた。2012年にはロンドン五輪で、五輪で日本卓球界史上初のメダルとなる女子団体銀メダルに輝いた。
16年9月、台湾の卓球選手・江宏傑（こう・こうけつ）氏と結婚。17年10月、第1子を出産し、18年10月に現役引退を発表。19年4月、第2子を出産。21年7月に離婚が成立したと明らかにしていた。親権をめぐる騒動もあった。そして昨年12月、再婚と妊娠を公表していた。
【写真】卓球を始めたばかりの3歳の福原愛さん
4月15日付で「HPをリニューアルしました」とし、「これからも、活動に関する情報を随時発信してまいりますので、引き続きご覧いただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」とメッセージ。
さらに、17日付で「このたび、無事に出産いたしましたことをご報告申し上げます。おかげさまで母子ともに健康で、穏やかに過ごしております」と発表。「今後も卓球を通して社会に貢献できますよう、より一層精進してまいる所存でございます。引き続き温かいご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」とつづった。
16年9月、台湾の卓球選手・江宏傑（こう・こうけつ）氏と結婚。17年10月、第1子を出産し、18年10月に現役引退を発表。19年4月、第2子を出産。21年7月に離婚が成立したと明らかにしていた。親権をめぐる騒動もあった。そして昨年12月、再婚と妊娠を公表していた。