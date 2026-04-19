『EIGHT-JAM』Hi-STANDARD特集の完結編！バンドの“重大局面”の裏側をメンバーが赤裸々告白

4月19日（日）の『EIGHT-JAM』では、「Hi-STANDARD特集」の完結編が放送される。

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先週放送され、大きな話題を呼んだ「Hi-STANDARD特集」。

メンバーの横山健（G）、難波章浩（Vo.B）、ZAX（Dr）――史上初となる3人そろっての地上波番組出演が実現した渾身の大特集がついに完結編へ。3人への超貴重なインタビューの続きをお届けする。

今回ハイスタが教えてくれるのは、日本のロック史に残る伝説のフェス「AIR JAM」の裏側。

ハイスタが仲間たちを集め、同フェスを初めて開催したのは1997年。当時、まだ日本には現在のような大型フェスはなく、「フェス」という言葉すら定着していない時代だった。

そんな黎明期に、彼らはなぜ「AIR JAM」開催を実現することができたのか？ 当時の秘話を、ハイスタが語り尽くす。

さらに、「横山と難波は修復不可能な間柄だと言われていた」――2000年から11年にも及んだ活動休止の真相と、奇跡の再始動に至るまでの歩み、そして2023年に逝去した恒岡章（Dr.）との別れ、2025年に発表されたZAXの新加入。

バンドが過去に直面してきた重大局面の裏側についても、メンバーが赤裸々に告白。結成以来ともに駆け抜けてきた恒岡との別れの席で、難波と横山が語り合ったこととは？ そして、ZAX加入の裏にあった想いとは？

日本のみならず海外でも圧倒的な人気を誇り続けるHi-STANDARDの歴史がつまびらかになる超貴重なインタビュー。胸が熱くなる3人の真摯な言葉に注目だ。