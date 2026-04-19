深部静脈血栓症は「左足」に起こりやすい？片足だけが腫れる理由を医師が解説

深部静脈血栓症では、片側の足にのみ腫れが現れることが典型的です。このアンバランスな症状には、血栓形成のメカニズムと静脈の解剖学的特徴が関係しています。血栓による静脈還流の障害や、左右の静脈の構造的な違い、両側性の腫れとの鑑別ポイントについて、わかりやすく解説します。

監修医師：

本多 洋介（Myクリニック本多内科医院）

群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医として経験を積む。現在は「Myクリニック本多内科医院」院長。日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医。

片足だけ腫れる理由とメカニズム

深部静脈血栓症では、片側の足にのみ腫れが現れることが典型的です。このアンバランスな症状には、血栓形成のメカニズムと静脈の解剖学的特徴が関係しています。

血栓による静脈還流の障害

足から心臓へ血液を戻す静脈の流れが血栓によって妨げられると、血液が足に溜まってしまいます。正常であれば、下肢の筋肉が収縮することで静脈内の血液が押し上げられ、静脈弁がその逆流を防ぐ仕組みになっています。しかし、血栓が静脈内に存在すると血液の通り道が狭くなったり完全に塞がれたりして、血液が足に停滞します。その結果、血管外に水分が染み出し、組織にむくみが生じます。血栓は通常、片側の静脈に形成されるため、腫れも片足だけに現れるのです。

静脈の解剖学的な左右差

左右の下肢静脈には解剖学的な違いがあり、左側の方がやや血栓ができやすいとされています。これは、左総腸骨静脈が右総腸骨動脈に圧迫されやすい構造になっているためです。このような解剖学的要因により、片側にだけ血流の停滞が起こりやすくなります。また、外傷や手術の影響、局所的な炎症なども片側性の血栓形成を引き起こす原因となります。

両側性の腫れとの鑑別

両足が同時に腫れる場合は、深部静脈血栓症以外の原因が考えられます。心不全や腎不全、肝不全といった全身性の疾患では、体液の貯留によって両下肢にむくみが生じます。また、リンパ浮腫や薬剤性のむくみ、低栄養状態なども両側性の腫れを引き起こします。深部静脈血栓症の診断においては、片側性の腫れであることが重要な特徴となるため、左右を比較して観察することが診断の手がかりになります。

まとめ

深部静脈血栓症は、ふくらはぎの痛みや片足だけが腫れるといった特徴的なサインを見逃さないことで、早期発見が可能です。こうした症状に気づいた際には、自己判断でマッサージをしたり放置したりせず、速やかに医療機関を受診することが重要です。適切な診断と治療により、肺塞栓症といった重篤な合併症を予防し、後遺症のリスクを減らすことができます。日常生活では長時間の同一姿勢を避ける、十分な水分を摂取する、リスク要因を把握しておくといった予防対策を心がけることで、血栓形成のリスクを下げることができます。気になる症状がある場合は、循環器内科や血管外科を受診し、専門的な評価を受けることをおすすめします。

参考文献

日本循環器学会「肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン」

国立循環器病研究センター「静脈血栓塞栓症（急性肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症）」

厚生労働省「エコノミークラス症候群の予防のために」