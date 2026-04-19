【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (4月17日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 4/17終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 7.44 91,000 26/04
2 <8985> ホテルリート 6.50 79,700 26/12
3 <3492> ミラースＲ 6.34 88,300 26/02
4 <3470> マリモリート 6.20 113,000 26/06
5 <3488> セントラルＲ 5.99 111,600 26/08
6 <8963> ＩＮＶ 5.98 63,400 26/06
7 <2989> 東海道リート 5.94 108,800 26/07
8 <401A> 霞ヶ関ホテル 5.92 99,000 26/07
9 <8958> グロバワン 5.90 121,500 26/03
10 <3468> スターアジア 5.79 57,000 26/07
11 <2971> エスコンＪＰ 5.71 123,600 26/07
12 <3472> ホテルレジＲ 5.71 71,400 26/05
13 <3290> Ｏｎｅリート 5.41 80,200 26/08
14 <8966> 平和不リート 5.38 148,200 26/05
15 <3476> Ｒみらい 5.34 48,650 26/04
16 <3296> 日本リート 5.33 91,000 26/06
17 <3249> 産業ファンド 5.32 150,400 26/07
18 <3451> トーセイＲ 5.32 142,900 26/04
19 <3292> イオンリート 5.27 128,600 26/07
20 <3455> ヘルスケアＭ 5.27 120,000 26/07
21 <3463> いちごホテル 5.21 115,800 26/07
22 <8960> ユナイテッド 5.10 178,500 26/05
23 <3287> 星野Ｒリート 5.03 258,200 26/04
24 <8964> フロンティア 5.01 87,900 26/06
25 <8972> ＫＤＸ不動産 4.98 167,400 26/04
26 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.92 126,600 26/08
27 <8953> 都市ファンド 4.89 120,800 26/02
28 <8975> いちごオフィ 4.84 93,900 26/04
29 <8961> 森トラストＲ 4.83 74,200 26/02
30 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.82 166,100 26/08
31 <3459> サムティＲ 4.82 107,800 26/07
32 <3487> ＣＲＥロジ 4.77 161,000 26/06
33 <8986> 大和証券リビ 4.77 109,100 26/03
34 <8954> オリックスＦ 4.72 100,900 26/02
35 <3281> ＧＬＰ 4.66 142,400 26/08
36 <8979> スターツプロ 4.60 202,000 26/04
37 <3234> 森ヒルズＲ 4.59 135,200 26/07
38 <3466> ラサールロジ 4.54 156,400 26/02
39 <3462> 野村マスター 4.48 164,900 26/08
40 <8984> ハウスリート 4.48 130,400 26/08
41 <3279> ＡＰＩ 4.44 142,900 26/05
42 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.44 141,600 26/04
43 <8976> 大和オフィス 4.43 341,500 26/05
44 <8968> 福岡リート 4.41 181,500 26/08
45 <8967> 日本ロジ 4.38 98,200 26/07
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株探ニュース
順位 コード 銘柄 利回り 4/17終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 7.44 91,000 26/04
2 <8985> ホテルリート 6.50 79,700 26/12
3 <3492> ミラースＲ 6.34 88,300 26/02
4 <3470> マリモリート 6.20 113,000 26/06
5 <3488> セントラルＲ 5.99 111,600 26/08
6 <8963> ＩＮＶ 5.98 63,400 26/06
7 <2989> 東海道リート 5.94 108,800 26/07
8 <401A> 霞ヶ関ホテル 5.92 99,000 26/07
9 <8958> グロバワン 5.90 121,500 26/03
10 <3468> スターアジア 5.79 57,000 26/07
11 <2971> エスコンＪＰ 5.71 123,600 26/07
12 <3472> ホテルレジＲ 5.71 71,400 26/05
13 <3290> Ｏｎｅリート 5.41 80,200 26/08
14 <8966> 平和不リート 5.38 148,200 26/05
15 <3476> Ｒみらい 5.34 48,650 26/04
16 <3296> 日本リート 5.33 91,000 26/06
17 <3249> 産業ファンド 5.32 150,400 26/07
18 <3451> トーセイＲ 5.32 142,900 26/04
19 <3292> イオンリート 5.27 128,600 26/07
20 <3455> ヘルスケアＭ 5.27 120,000 26/07
21 <3463> いちごホテル 5.21 115,800 26/07
22 <8960> ユナイテッド 5.10 178,500 26/05
23 <3287> 星野Ｒリート 5.03 258,200 26/04
24 <8964> フロンティア 5.01 87,900 26/06
25 <8972> ＫＤＸ不動産 4.98 167,400 26/04
26 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.92 126,600 26/08
27 <8953> 都市ファンド 4.89 120,800 26/02
28 <8975> いちごオフィ 4.84 93,900 26/04
29 <8961> 森トラストＲ 4.83 74,200 26/02
30 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.82 166,100 26/08
31 <3459> サムティＲ 4.82 107,800 26/07
32 <3487> ＣＲＥロジ 4.77 161,000 26/06
33 <8986> 大和証券リビ 4.77 109,100 26/03
34 <8954> オリックスＦ 4.72 100,900 26/02
35 <3281> ＧＬＰ 4.66 142,400 26/08
36 <8979> スターツプロ 4.60 202,000 26/04
37 <3234> 森ヒルズＲ 4.59 135,200 26/07
38 <3466> ラサールロジ 4.54 156,400 26/02
39 <3462> 野村マスター 4.48 164,900 26/08
40 <8984> ハウスリート 4.48 130,400 26/08
41 <3279> ＡＰＩ 4.44 142,900 26/05
42 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.44 141,600 26/04
43 <8976> 大和オフィス 4.43 341,500 26/05
44 <8968> 福岡リート 4.41 181,500 26/08
45 <8967> 日本ロジ 4.38 98,200 26/07
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