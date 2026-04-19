●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】

順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り 4/17終値　 決算期
　1　　<3309>　積水ハウスＲ　　　7.44　 91,000　　26/04
　2　　<8985>　ホテルリート　　　6.50　 79,700　　26/12
　3　　<3492>　ミラースＲ　　　　6.34　 88,300　　26/02
　4　　<3470>　マリモリート　　　6.20　113,000　　26/06
　5　　<3488>　セントラルＲ　　　5.99　111,600　　26/08
　6　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　5.98　 63,400　　26/06
　7　　<2989>　東海道リート　　　5.94　108,800　　26/07
　8　　<401A>　霞ヶ関ホテル　　　5.92　 99,000　　26/07
　9　　<8958>　グロバワン　　　　5.90　121,500　　26/03
　10　 <3468>　スターアジア　　　5.79　 57,000　　26/07

　11　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.71　123,600　　26/07
　12　 <3472>　ホテルレジＲ　　　5.71　 71,400　　26/05
　13　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　5.41　 80,200　　26/08
　14　 <8966>　平和不リート　　　5.38　148,200　　26/05
　15　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.34　 48,650　　26/04
　16　 <3296>　日本リート　　　　5.33　 91,000　　26/06
　17　 <3249>　産業ファンド　　　5.32　150,400　　26/07
　18　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.32　142,900　　26/04
　19　 <3292>　イオンリート　　　5.27　128,600　　26/07
　20　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.27　120,000　　26/07

　21　 <3463>　いちごホテル　　　5.21　115,800　　26/07
　22　 <8960>　ユナイテッド　　　5.10　178,500　　26/05
　23　 <3287>　星野Ｒリート　　　5.03　258,200　　26/04
　24　 <8964>　フロンティア　　　5.01　 87,900　　26/06
　25　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.98　167,400　　26/04
　26　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.92　126,600　　26/08
　27　 <8953>　都市ファンド　　　4.89　120,800　　26/02
　28　 <8975>　いちごオフィ　　　4.84　 93,900　　26/04
　29　 <8961>　森トラストＲ　　　4.83　 74,200　　26/02
　30　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.82　166,100　　26/08

　31　 <3459>　サムティＲ　　　　4.82　107,800　　26/07
　32　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.77　161,000　　26/06
　33　 <8986>　大和証券リビ　　　4.77　109,100　　26/03
　34　 <8954>　オリックスＦ　　　4.72　100,900　　26/02
　35　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.66　142,400　　26/08
　36　 <8979>　スターツプロ　　　4.60　202,000　　26/04
　37　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.59　135,200　　26/07
　38　 <3466>　ラサールロジ　　　4.54　156,400　　26/02
　39　 <3462>　野村マスター　　　4.48　164,900　　26/08
　40　 <8984>　ハウスリート　　　4.48　130,400　　26/08

　41　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.44　142,900　　26/05
　42　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.44　141,600　　26/04
　43　 <8976>　大和オフィス　　　4.43　341,500　　26/05
　44　 <8968>　福岡リート　　　　4.41　181,500　　26/08
　45　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.38　 98,200　　26/07

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