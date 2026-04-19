ホワイトソックスの村上宗隆内野手は18日（日本時間19日）、敵地でのアスレチックス戦に「2番一塁」で先発出場。7回の第4打席に今季7号ソロを放った。

■アルバレス、ジャッジに続く一発

前日には自身初のメジャー満塁弾を放つなど、復調の兆しを見せていた村上。この日も26歳の日本人ルーキーが快音を響かせた。

7回表の先頭打者で迎えた第4打席、村上は2番手ホーガン・ハリス投手の5球目カーブを捉えると、打球は角度31度、速度103.9マイル（約167.2キロ）でバックスクリーン左へ。飛距離415フィート（約126.5メートル）の一発となった。

この一発で今季7本塁打とし、アストロズのヨルダン・アルバレス外野手（9本）、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（8本）に続くア・リーグ3位タイに浮上。量産態勢に入りつつある。

さらに、MLB公式のサラ・ラングス記者は自身のXで「ムネタカ・ムラカミの7本塁打は、MLBデビューから21試合目までの日本選手として最多記録です」と紹介。「打者としてデビューから21試合目までに5本塁打を記録したショウヘイ・オオタニを上回っています」とし、2018年に22本塁打を放った大谷翔平投手（当時エンゼルス）を上回るペースと伝えた。

この日は3四球を選ぶなど選球眼も光り、打率.209ながら出塁率.386、OPS.908を記録。メジャーへの適応も見せ始めている。

日本で最年少三冠王やシーズン56本塁打の実績を引っ提げてメジャーに挑戦した村上。26歳の日本人スラッガーが、早くも存在感を示している。

