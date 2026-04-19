「ホワイト × ネイビー」が激かわ！【niko and ...】春夏に真似したい♡「軽やかコーデ」

春夏は、軽やかで清潔感のある配色が気分。そこで提案したいのが、ホワイト × ネイビーの組み合わせです。爽やかな色味の組み合わせは好印象が狙えて、大人世代にも自然にマッチ。今回は【niko and ...（ニコアンド）】のアイテムで作る、軽やかで今っぽい着こなしのお手本を紹介します。

甘めスカートをこなれた雰囲気に

華やかな白レーススカートに、ネイビーのゆるトップスを合わせて甘さを程よくセーブ。ほどよくゆとりのあるシルエットが、気負わない大人の余裕を演出します。今季らしいレースを、カジュアルに落とし込むというお手本スタイル。もっとラフに見せたい日は、デニムパンツを足すのもおすすめです。

白シャツを羽織って一気に春ムードへ

ネイビーのメッシュトップスに白シャツをさらっと羽織れば、ぐっと春夏らしい軽やかな印象に。透け感のある素材や色のコントラストが、いつもの着こなしに奥行きをプラスしてくれます。上下をネイビー、シューズを白とカラーをリンクさせることで、統一感のある洗練されたスタイルに。フード付きのシャツなら、パーカー感覚で気軽に羽織れて街歩きにもぴったりです。

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Writer：Anne.M