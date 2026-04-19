引き戸を開けて部屋の中に入りたいちょっと不器用な猫さん。猫さんが必死に頑張る姿と困った表情は37万回を超えて視聴され、「ぜったいはいりたい♡」「かわいいな～」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：引き戸を開けて入ってきたお姉ちゃん猫→『弟猫』が挑戦すると…笑ってしまう光景】

引き戸を前にしたむぎちゃんとわたくん

Instagramアカウント『猫とひとやすみ。』に投稿されたのは、引き戸を開けようとする2匹の猫さんの姿です。登場したのは、茶トラ猫の女の子「むぎ」ちゃんと、同じく茶トラ猫でクリーム色の毛色をもつ「わた」くん。むぎちゃんはマイペースで甘えん坊、わたくんは食いしん坊でやんちゃな性格なのだとか。

ある日、飼い主さんが、むぎちゃんとわたくんの引き戸の開け方を観察していたといいます。弟猫のわたくんは、お姉ちゃん猫のむぎちゃんのように上手く引き戸を開けられなかったようで…。

堂々と登場したむぎちゃん

むぎちゃんが右手を引き戸の隙間に差し込み、少しだけ戸を開けたといいます。少し開いた戸の隙間に顔を入れて、そのまま体もスルリと通過したそう。「こんなの簡単にゃ」という風に颯爽と部屋の中に入ってきたのだとか。お姉ちゃん猫の貫禄を感じる堂々とした登場です。

続いては、わたくん。わたくんは左手を戸の隙間に差し込みましたが、むぎちゃんのように開けることができなかったといいます。顔も隙間に入れようとしましたが上手く入らなかったようで、「あれ？あれ？」と焦った様子だったのだとか。

困った表情が愛おしいわたくん

今度は、右手を引き戸の隙間に差し込んだというわたくん。しかし、むぎちゃんのように開けることはできず、空中で手を動かしては「おかしいにゃ」と開かない戸に戸惑っていたのだとか。わたくんの困った表情が、愛おしすぎます。

最後は顔と体を戸の隙間に無理やり入れようともがいていたというわたくんですが、結局、部屋に入ることはできなかったのだとか。

むぎちゃんとわたくんの違いに、「どちらにしても、愛おしい」と飼い主さん。器用な猫さんも不器用な猫さんも、それぞれの魅力があって可愛いと思う飼い主さんなのでした。

投稿には、「しっぽが可愛い」「猫に個性が出ますね」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『猫とひとやすみ。』には、今回登場したむぎちゃんとわたくんに加え、サビ猫「あめ」ちゃん、キジ白猫「小夏」ちゃんの賑やかで楽しい日常の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『猫とひとやすみ。』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。