女性の年齢にともなう変化をサポートするブランド「キレイ・デ・ラボ」(運営：株式会社ウエルネス・ラボ)はこのほど、40～50代女性422人を対象に行った、年齢を重ねることに対する気持ちや、日々感じている変化についてアンケート結果を公開した。



【調査結果】年齢を重ねてもプラスの変化を感じることがあります

これから年齢を重ねていくことについての気持ちを尋ねたところ、「不安の方が大きい」(25.8％)、「どちらかといえば不安の方が大きい」(39.3％)という不安寄りの回答をした人が合計で65.1％。一方で、「どちらかといえば楽しみの方が大きい」(7.1％)、「楽しみの方が大きい」(2.6％)という前向きな回答は合計9.7％とにとどまった。



年齢を重ねる中で感じる体のマイナス変化について、最も多かったのは「疲れやすくなった」で、次いで、「腰・肩・関節などが痛むようになった」、「睡眠が浅くなった」、「体型を保ちにくくなった」と続き、多くの人が日常の中で変化を実感していることがうかがえた(複数回答可)。



心のマイナス変化では、「やる気が出にくくなった」が最も多く、「イライラしやすくなった」、「不安を感じやすくなった」、「気分が落ち込みやすくなった」といった回答も多く見られた(複数回答可)。



年齢を理由に何かを始めたり楽しんだりすることをためらった経験に関しては、「特にない」が36.7％にとどまり、6割以上が何らかの場面で年齢を意識した経験があることが分かった。ためらったこととしては、「新しいことへの挑戦」、「ファッション」、「旅行・外出」、「美容・メイク」、「仕事・キャリア」などが挙がった(複数回答可)。



今の自分についての気持ちを尋ねたところ、「今の自分が好き」(10.0％)と「どちらかといえば今の自分が好き」(29.9％)があわせて39.9％となり、約4割の人が今の自分を肯定的に受け止められていることが分かった。これは、「どちらかといえば以前の自分の方が好き」(7.8％)、「以前の自分の方が好き」(7.6％)の合計15.4％を上回った。



また、年齢を重ねる中で感じるプラスの変化としては、「無理をしなくなった」が最も多く、次いで「健康に対する意識が高まった」、「自分のペースを大切にできるようになった」、「自分と人を比べなくなった」などが挙がった(複数回答可)。



（よろず～ニュース調査班）