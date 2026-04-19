◆米大リーグ カブス４―２メッツ（１８日、米イリノイ州シカゴ＝リグリーフィールド）

メッツが１８日（日本時間１９日）敵地・カブス戦で逆転負けを喫し、２００４年８月２８日から９月８日までに記録した１１連敗以来となる２２年ぶりの泥沼１０連敗となった。

メッツの選手年俸総額は開幕時３億５２２０万ドル（約５６０億円）で４年連続のメジャー１位となるスター軍団。しかし、６１９０万ドル（約９６億円）で、２年連続で最高給となったＪ・ソト外野手が３日のジャイアンツ戦で右足ふくらはぎを痛め負傷者リスト（ＩＬ）入りするなど、故障者も出て苦しい戦いが続いている。

米スポーツ局「ＥＳＰＮ」のジェフ・パッサン記者は「Ｘ」（旧ツイッター）に「これまで、ＭＬＢの歴史の中で１０連敗以上したチームがプレーオフに進出したのは４例ある。最後は２５年のガーディアンズだ。４月に１０連敗以上してポストシーズンに進出したのは１９５１年にジャイアンツが１１連敗した１例だけだ」と投稿。金満球団のメッツは、早くもポストシーズン進出に黄色信号となり、正念場を迎えている。