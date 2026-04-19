BOYNEXTDOOR、INIとの共演に喜び LEEHAN「久しぶりに大夢さんにお会いできて…」【『BOYNEXTDOOR トモダチベース』】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（毎週土曜 後2：30〜※全8回）の第3回が、25日に放送される。それに先立って、ゲスト・INIとの収録を終えたメンバーからのコメントが到着した。
【オリコン独占カット】志尊淳からのお土産…！BOYNEXTDOOR・SUNGHO
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
同番組では、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場する。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”に。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体の素顔もポイントとなる。
第3回のゲストは、IINの木村柾哉、佐野雄大、高塚大夢（※高＝はしごだか）、田島将吾。INIの4人が、BOYNEXTDOORに手土産を持参する。また、アーティスト同士の絆を深める「10人連続成功チャレンジ企画」に挑戦する。
収録後、RIWOOは「INIの先輩方とは何度か通りすがりでお会いしたこともあり、ごあいさつもしていましたが、こうして一緒に撮影しながらいろいろなゲームを進めて、まるでひとつのチームになったような感じで楽しかったです」とコメント。LEEHANは、魚好き同士で親交のある高塚との再会について「久しぶりに大夢さんにお会いできてとてもうれしかったです」と喜びつつ、「INIの先輩方が撮影中ずっと笑顔で接してくださったので、楽しい気持ちで撮影を無事終えることができました」と充実感をにじませていた。
【オリコン独占カット】志尊淳からのお土産…！BOYNEXTDOOR・SUNGHO
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
第3回のゲストは、IINの木村柾哉、佐野雄大、高塚大夢（※高＝はしごだか）、田島将吾。INIの4人が、BOYNEXTDOORに手土産を持参する。また、アーティスト同士の絆を深める「10人連続成功チャレンジ企画」に挑戦する。
収録後、RIWOOは「INIの先輩方とは何度か通りすがりでお会いしたこともあり、ごあいさつもしていましたが、こうして一緒に撮影しながらいろいろなゲームを進めて、まるでひとつのチームになったような感じで楽しかったです」とコメント。LEEHANは、魚好き同士で親交のある高塚との再会について「久しぶりに大夢さんにお会いできてとてもうれしかったです」と喜びつつ、「INIの先輩方が撮影中ずっと笑顔で接してくださったので、楽しい気持ちで撮影を無事終えることができました」と充実感をにじませていた。