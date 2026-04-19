『今夜の豊臣兄弟！』小一郎と藤吉郎、市を逃がすため時を稼ごうとするが…
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第15回「姉川大合戦」が、19日に放送される。
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
前回は、浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったと知った信長（小栗旬）は激高。しかし藤吉郎（池松壮亮）の機転で冷静さを取り戻し、退却を決意する。藤吉郎はわずかな手勢で、信長が京に戻るまで朝倉軍を食い止める「しんがり」を担うことになり、小一郎（仲野太賀）は、その中でも最も危険な役目を引き受ける。兄弟の命がけの撤退戦が始まる！ その頃、京で長政の謀反を知った義昭（尾上右近）は、ある決意を固めていた。
今回は、信長（小栗旬）は朝倉・浅井に反撃するため、義昭（尾上右近）や家康（松下洸平）に援軍を要請。だが、内心では信長の失脚を願う彼らの動きは鈍い。一方、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は、市（宮崎あおい）を逃がすため時を稼ごうとするが、市の思いは長政（中島歩）とともにあり、策は実を結ばない。そんな中、信長は北近江へ進軍を開始。姉川を挟んで朝倉・浅井軍と対峙し、ついに両軍は対決の時を迎える。
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
前回は、浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったと知った信長（小栗旬）は激高。しかし藤吉郎（池松壮亮）の機転で冷静さを取り戻し、退却を決意する。藤吉郎はわずかな手勢で、信長が京に戻るまで朝倉軍を食い止める「しんがり」を担うことになり、小一郎（仲野太賀）は、その中でも最も危険な役目を引き受ける。兄弟の命がけの撤退戦が始まる！ その頃、京で長政の謀反を知った義昭（尾上右近）は、ある決意を固めていた。