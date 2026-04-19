『田鎖ブラザーズ』宮藤詩織役に中条あやみ キャラクター紹介（3）
俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜 後10：00）が新たにスタート。今回は、中条あやみが演じる宮藤詩織を紹介する。
【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！
本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
中条あやみが演じる宮藤詩織は、青委警察署刑事課強行犯係・巡査部長。現場の最前線で事件に立ち向かう凛々しく芯のある刑事。真とは価値観が異なり衝突を繰り返しつつもバディとしての絆を深めていく。
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本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
中条あやみが演じる宮藤詩織は、青委警察署刑事課強行犯係・巡査部長。現場の最前線で事件に立ち向かう凛々しく芯のある刑事。真とは価値観が異なり衝突を繰り返しつつもバディとしての絆を深めていく。