◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ブルージェイズ（１８日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「７番・三塁」で出場し、１―１の同点で迎えた２回先頭の１打席目に、４試合、１３打席ぶりの安打となる右前安打を放った。

ラッキーな一打となった。カウント１ボール、２ストライクからの４球目。先発右腕・ゲーレンの低めのスライダーにバットを止めたが、振り抜いていないバットに当たったボールは一、二塁間を破って右前安打となった。一塁塁上の岡本も苦笑いを見せる珍しい安打となって打率も２割に復帰した。

開幕４試合で２本塁打を放つ好発進を切った岡本だが、３月３１日（同４月１日）の本拠地・ロッキーズ戦から前日１７日（同１８日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦まで、休養のため欠場した１試合を含めて１６試合連続で本塁打なし。特に直近の８〜１７日（同９〜１８日）の７試合は苦しい打席が続き、６試合で安打が出ず２７打数２安打の打率７分４厘で本塁打どころか７試合連続で長打すら出ていなかった。この日の試合開始前の時点で３試合、１２打席連続で安打がなく、打率は１割８分８厘と、メジャーの壁にぶち当たっていた。