エアコンをつけっぱなしにするのと、「こまめに消す」のではどちらが”節約”になる？ 電気代の考え方を確認

電気代は「消費電力×時間」で決まる

まず基本として、電気代は「消費電力（kW）×使用時間（h）×単価」で決まります。つまり、長時間使えば使うほど電気代は増えるというシンプルな仕組みです。

しかし、エアコンの場合は単純に時間だけでは判断できません。なぜなら、運転開始時に多くの電力を使うという特徴があるからです。



エアコンは「起動時」に電力を多く使う

エアコンは、室温を設定温度まで一気に近づける際に最も電力を消費します。特に真夏や真冬など、室内外の温度差が大きい場合、この負荷はさらに大きくなります。そのため、短時間の外出で何度もオン・オフを繰り返すと、そのたびに大きな電力を消費し、結果として電気代が高くなることがあります。



短時間の外出なら「つけっぱなし」が有利

一般的には、30分～1時間程度の外出であれば、エアコンはつけっぱなしのほうが節約になるケースが多いとされています。これは、再び部屋を冷やす（または暖める）ための電力のほうが大きいためです。

特に夏場の昼間などは、室温がすぐに上昇するため、再起動時の負担が大きくなります。このような場合は、つけっぱなしのほうが効率的です。



長時間使わないなら「消す」が基本

一方で、2時間以上の外出など長時間エアコンを使わない場合は、電源を切ったほうが節約になります。つけっぱなしにすると、その間も一定の電力を消費し続けるためです。つまり、「短時間ならつけっぱなし、長時間ならオフ」というのが基本的な考え方になります。



設定温度と環境も大きく影響する

エアコンの電気代は、設定温度や部屋の断熱性能にも大きく左右されます。例えば、冷房時に設定温度を1℃上げるだけでも消費電力は抑えられます。

また、カーテンや断熱シートを活用して外気の影響を減らすことで、エアコンの負担を軽減することができます。これにより、つけっぱなしでも消費電力を抑えることが可能です。



自動運転を活用するのが効率的

節約の観点では、「弱運転でつけっぱなし」よりも「自動運転」を使うほうが効率的です。自動運転は必要なときに強く、安定すると弱く運転するため、無駄な電力消費を抑えます。無理に風量を固定するよりも、エアコンに任せたほうが結果的に電気代が安くなることも多いです。



ライフスタイルに合わせた使い方が重要

最も重要なのは、自分の生活スタイルに合わせて使い分けることです。例えば、在宅時間が長い家庭ではつけっぱなしのほうが効率的な場合もありますし、外出が多い場合はこまめに消すほうが適しています。

一律に「どちらが正しい」と決めるのではなく、使用時間や環境を考慮して判断することが節約への近道です。



まとめ

エアコンの節約は、「つけっぱなし」と「こまめに消す」のどちらか一方が常に正しいわけではありません。短時間の外出ならつけっぱなし、長時間なら電源オフが基本です。

さらに、設定温度や断熱対策、自動運転の活用などを組み合わせることで、より効率的に電気代を抑えることができます。正しい知識をもとに、無理のない節約を実践しましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー