24歳グラドルvs元ミュージカル美女のポーカー対決は「もうすぐで役が揃いそう」なそわそわ展開に。真剣表情の駆け引きと勝負が決まった後の対照的なリアクションが「可愛い」と話題になった。

【映像】まさかの勝利→可愛すぎるポーカー美女の“白い歯スマイル”

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルAの第2回が4月18日に配信。

この場面ではダイヤとハートの「Q」「J」を持つ“ポーカーグラドル”西野夢菜と、クラブとダイヤの「K」「J」を持つ元ミュージカル俳優のポーカーインフルエンサー羽田千夏（うだちー）が激突。いきなり場に開かれたカードがいずれもダイヤの「10」「7」「2」で、お互いフラッシュに王手をかける熱い展開となる。

互いに2500点をベットし、次のカードはハートの「9」で、互いにストレートの芽も出現。ここでチップ数が少ない羽田は全額ベット（オールイン）で勝負をかけるが、ゆめゆめ西野もこのチャンスを手放すわけにはいかず、同額ベット（コール）で応戦する。

互いの手札を公開するも、両者表情は変わらず。運命の最終カードはスペードの「5」。結局役は揃わず、クラブの「K」を持つ羽田が勝ちを拾うと本人も「えっ？勝った！？」「よっしゃー！」と歓喜のリアクション。敗れた西野は悔しさを押し殺して苦笑い。「ナイスです！」と相手を称えるしかなかった。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）