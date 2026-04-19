イランのゲシュム島沖の光景。ホルムズ海峡に停泊中のタンカーのそばをボートが通り過ぎている＝18日/Asghar Besharati/AP

（CNN）イランのイスラム革命防衛隊海軍は18日、SNSテレグラムに発表した声明で、革命防衛隊は同日夕からホルムズ海峡を封鎖すると明らかにした。

革命防衛隊の声明では、「ホルムズ海峡への接近は敵との協力行為とみなされ、違反する船舶はすべて攻撃対象になる」としている。

イランは17日に海峡開放を宣言したが、米国による停戦中の「度重なる信頼の裏切り」を理由に18日、船舶の通航を再び制限する方針を示した。

革命防衛隊は「敵である米国は停戦合意に違反し、イランの船舶や港湾に対する海上封鎖を解除しなかった。このためホルムズ海峡は本日夕方から、この封鎖が解除されるまで閉じられることになる」と説明した。

革命防衛隊は船舶に対し、ペルシャ湾やオマーン湾の停泊地点から移動すべきではないと警告を発した。

また、船舶や船主に対してイランからの最新情報のみをフォローするよう求め、米大統領の発言には「信頼性がない」と断じた。

対米交渉の責任者を務めるイランのガリバフ国会議長は国営メディアへの声明で、米国による海峡封鎖を「軽率で無知な決定」と形容。「我々が通航できないのに、他の者がホルムズ海峡を通過することなどあり得ない」と指摘した。