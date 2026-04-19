「素敵な夫婦」「ドキドキします」 永作博美＆後藤淳平のオフショットに反響
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】「素敵な夫婦」永作博美×後藤淳平の仲良しショット
公式SNSは「待山夫婦のオフショット 何気ない時間を明日の活力に変えることのできる最強夫婦!!! 皆さんも『必殺小腹満たし』作ってみて下さい」と紹介。劇中で夫婦を演じる永作博美とジャルジャル・後藤淳平の2ショットを添えた。
ファンからは「素敵な夫婦 柔らかい雰囲気が似ていてお似合いです」「ジャルジャルの後藤さんと元紀くんが似ているなぁと思って見ていましたが、ほんとの親子みたいに似ていますよね」「ドキドキします」「何というか後藤さんがいい感じの旦那さん、お父さん役がハマりすぎてます。何故か渚くんがお父さんの面影があるのも良いです」「マジで綺麗」などの声が寄せられている。
【写真あり】「素敵な夫婦」永作博美×後藤淳平の仲良しショット
公式SNSは「待山夫婦のオフショット 何気ない時間を明日の活力に変えることのできる最強夫婦!!! 皆さんも『必殺小腹満たし』作ってみて下さい」と紹介。劇中で夫婦を演じる永作博美とジャルジャル・後藤淳平の2ショットを添えた。
ファンからは「素敵な夫婦 柔らかい雰囲気が似ていてお似合いです」「ジャルジャルの後藤さんと元紀くんが似ているなぁと思って見ていましたが、ほんとの親子みたいに似ていますよね」「ドキドキします」「何というか後藤さんがいい感じの旦那さん、お父さん役がハマりすぎてます。何故か渚くんがお父さんの面影があるのも良いです」「マジで綺麗」などの声が寄せられている。