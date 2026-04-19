“陽キャ”松倉海斗が“エレガント系”宮舘涼太に恋バナぶっこみ！「意外と経験少なめ？」ドラマ＜ターミネーターと恋しちゃったら＞

Snow Man・宮舘涼太が連続ドラマ初主演を務める『ターミネーターと恋しちゃったら』。本ドラマは、何者かに狙われているヒロイン・神尾くるみ（臼田あさ美）を護るため、アンドロイドの主人公・時沢エータ（宮舘涼太）が400年後の未来からやって来るところから始まる前代未聞のSFラブコメディだ。

4月18日（土）に放送された第3話では、お調子者で“陽キャ”な編集部員・副島昂樹（松倉海斗）が、エレガントな雰囲気のエータに「一見モテるように見えても、意外と経験少なめ？」と“恋バナ”を始めた。

【映像】副島がエータの部屋着をコーディネート！衝撃の姿に大変身（※全身映像あり）

◆エータが“人間らしい生活”にチャレンジ！

第3話では、くつろぐという概念がなく、帰宅してもスーツから着替えないアンドロイドのエータに、くるみが「少しは人間らしく生活してほしい」とこぼすシーンが描かれた。

そこでエータは人間らしい生活をするべく、仕事場である編集部で、真剣にファッションについて考えていた。

一生懸命パソコンを見つめるエータに、副島は「もしかして神尾さんのため？」と質問。これに対しエータは無反応だったが、副島はさらに「そっかそっか。一見モテるように見えても、意外と（恋愛）経験少なめ？」とグイグイとトークを続ける。

一方のエータは「経験が少なめ？」とまったく意味がわかっていない様子だが、副島は構わず「そんなの気にしない！俺に任せて。時沢君に似合いそうな部屋着を選ぶから」と励ました。

その後、副島がチョイスした部屋着をエータがくるみに披露するも、「スーツのほうがマシ！」と言われるほど衝撃の姿で…。

コミカルなオチが視聴者の笑いを誘う展開となっていた。