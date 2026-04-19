開催：2026.4.19

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 4 - 2 [オリオールズ]

MLBの試合が19日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとオリオールズが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズ、対するオリオールズの先発投手はディーン・クレマーで試合は開始した。

4回表、6番 レオディ・タベラス 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでオリオールズ得点 CLE 0-1 BAL

5回裏、9番 ブラヤン・ロッキオ 5球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでガーディアンズ得点 CLE 3-1 BAL

8回表、1番 ガナー・ヘンダーソン 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでオリオールズ得点 CLE 3-2 BAL

8回裏、8番 ボー ネイラー 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 CLE 4-2 BAL

試合は4対2でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのギャビン・ウィリアムズで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はオリオールズのディーン・クレマーで、ここまで0勝1敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝0敗5Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-19 09:36:15 更新