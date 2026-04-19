元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が１９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。

番組では１８日の「ＪＥＲＡセ・リーグ」で首位のヤクルトが４―３で巨人にサヨナラ勝ちしたことを報じた。

スタジオではセ・リーグの順位表を紹介。首位のヤクルトに中畑氏は「すごいね。下馬評じゃ、最下位候補とはっきり言われてましたよ。戦力を見てもね」と指摘し「でもね、戦力の改良っていうのかな改革っていうのは…投手陣の頑張りがね、非常に光ってるんですよ」と解説した。

続けて「もともとはね、投手力が弱いからということで、６位の最下位の予想をされたんですけど、そのあたりを見ると、中継ぎ陣の頑張りは、１２球団イチなんですよね。試合を試合を作って、そして強行していっても、失敗しても、前向きにトライしていくっていうチームの雰囲気、別格ですね」と絶賛した。

さらに１８日の試合を称賛し「勢いが止まらない。素晴らしい野球できてますよ今」と繰り返し絶賛すると、落合氏は「おっしゃる通りです」とほほ笑んでいた。