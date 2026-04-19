【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】

米田哲也が万引きで逮捕！殿堂入りレジェンド350勝投手の悲しい近況…《苦しい生活を送っていたのは確か》

「長く生き過ぎたな……」

そう慨嘆している後期高齢者は多いのではないか。

私も傘寿（80歳）を過ぎてから、「いつ、どのように死ぬか」をしきりに考えるようになった。日本テレビの「笑点」発祥だといわれる「18歳と81歳の違い」という戯れ言に、こんなのがある。

「恋に溺れるのが18歳、風呂に溺れるのが81歳」「まだ何も知らない18歳、もう何も覚えていない81歳」「自分探しの旅をしているのが18歳、出掛けたまま分からなくなって皆が捜しているのが81歳」

よく知られた川柳をもじれば、私の日常は「傘寿過ぎて酒も飲まずに千鳥足」状態で、散歩もままならない。ゴルフはクラブが杖代わりだ。

読書も、少し読んでいると字がぼやけてくるので、最近はもっぱらAudibleばかり。

カミさんとしか話さない。それも必要最低限。日がな一日NetflixやAmazonプライムをボーッと見て過ごしている。朝夕、大声で「パ・タ・カ・ラ」体操をやっている。ボケにも喉にもカラオケがいいといわれているが、1人カラオケは寂しい。

識者たちは「高齢者よ、生き甲斐を持て！」というが、新しいことを始めようという関心も根気も失せた。まさに「生きる屍（しかばね）」状態である。

話は変わるが、昨年3月、プロ野球で金田正一に次ぐ350勝投手の米田哲也（88）が、スーパーで缶酎ハイ2本（計303円）を万引して逮捕されたというニュースは、我々世代にはショックだった。

それから1年が経ち、米田の近況を週刊新潮（4月16日号）が報じている。彼は窃盗罪で20万円の罰金刑を受けたそうだ。今も元女優の妻と築50年の木造アパートに住んでいるが、大家に言わせると、状況は変わらず、月5万円の家賃は約8年分滞ったままだが、「もはやご高齢で支払いは無理だと思っています」と諦めているようだ。

米田は週2回、高齢者施設に行って麻雀をやるのが楽しみだが、「賭けんとやっとる」そうだ。あとは東野圭吾などの推理小説を読むことと、たまに居酒屋が不定期に開くトークショーで話をすることがある。先日あったショーで米田は、「僕らの時代はめちゃめちゃ給料が安かった。今の選手の10分の1で、自分がもらった最高金額は年俸1780万円」だったと発言し、会場を沸かせていたという。

引退後は、高級住宅地として知られる兵庫県芦屋市に住み、慣れないスナック経営をしたが、失敗。自宅マンションも競売にかけられ、ツルベ落としのように零落していったようだ。

年齢は米田よりだいぶ若いが“サンデー兆治”といわれた215勝投手の村田兆治も晩年は孤独だったようで、自宅の火災で72歳の生涯を閉じてしまった。

野球選手も含めて、スポーツ選手が活躍できる時期は短い。どんな名選手にも長く果てしない“余生”が待ち構えているのである。

心ない政治家どもからは「いつまで生きるつもりなんだ」とホザかれ、若い連中からは「老害」「逃げ切り世代」とナジられる。

この国では、長生きは美徳ではない。カネない、職ない、有力な身寄りのない年寄りは「後ろの山に捨てましょか〜」。楢山節考は、また始まっているのである。（文中敬称略）

（元木昌彦／「週刊現代」「フライデー」元編集長）