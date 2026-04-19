【「表と裏」の法律知識】#329

袴田巌さん無罪確定 検事総長の控訴断念「談話」でわかった検察庁の“お役所体質”

刑事裁判をやり直す「再審制度」を見直す刑事訴訟法改正案が政府与党で議論されています。ニュースなどでご存じのように、自民党内でも議論が紛糾しており、現状改正法が成立する見込みは立っていません。

現在の再審制度には、大きな問題点があります。それは、裁判所が再審開始する決定を出しても、実際に審理が行われるまでに何年もかかる場合があり、結果的に冤罪被害者の救済につながらないということです。

その大きな原因は、「検察官抗告」と呼ばれる仕組みです。現行の刑事訴訟法では、裁判所が再審開始を決定しても、検察官は上級審に不服を申し立てることができます。再審とは、有罪か無罪かを決める場ではなく、「裁判をやり直すかどうか」を決める手続きにすぎません。それなのに検察が何度も不服申し立てを行うことで、冤罪被害者の救済が大幅に遅れる構造になっているのです。

検察官は、抗告が認められなくても、再審においては、再び地裁、高裁、最高裁の三審制で争うことができるわけですから、このような「検察官抗告」の制度は全くもって不要であると思います。

しかし、今年2月、法務省の法制審議会がまとめた刑訴法改正の要綱には、この検察官抗告の禁止が盛り込まれませんでした。その後、政府が出した修正案においても「抗告後の審理期間を1年間とする努力義務を課す」という内容にとどまっており、審理長期化の解消とは程遠い内容でした。そこで、自民党内では、検察官抗告の廃止を求める声が複数上がり、議論が紛糾しているわけです。

冤罪はある日突然、誰の身にも降りかかりえます。冤罪の被害に遭った無念を晴らすことができず亡くなってしまった方々の思いに寄り添って、政府与党にはきちんとした制度を作っていただきたいと思います。

（郄橋裕樹／弁護士）