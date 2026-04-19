イランがホルムズ海峡の一時開放を発表した17日以降にタンカーが通航を再開したが、イラン軍部が1日で再封鎖を宣言し船舶襲撃事件が相次いでいる。

英海事貿易機関（UKMTO）は18日、イラン革命防衛隊と関連した高速攻撃艇がオマーンに近いホルムズ海峡を通過するタンカー1隻を攻撃したという通報が寄せられたと明らかにした。

UKMTOはタンカー船長の報告として、高速攻撃艇2隻がオマーン北東20カイリ（約37キロメートル）地点で無線警告なく発砲し、船舶と乗務員はいずれも安全な状態だと伝えた。

またUKMTOはオマーン北東25カイリ海上でコンテナ船1隻が未詳のロケット砲攻撃を受けたとの連絡もあったと明らかにした。

この攻撃によりコンテナの一部が破損したが、火災や環境への影響は発生しておらず、現在まで人命被害も報告されていない。

海運業界消息筋によると、一部の船舶は18日にイラン海軍から「ホルムズ海峡は再び閉鎖された。船舶は通過することはできない」という無電を受けたという。

イランのアラグチ外相は前日にホルムズ海峡封鎖を一時解除すると発表したが、1日でイラン軍部は米国の海上封鎖を理由に海峡通行を再び制限すると明らかにした。

ロイター通信は海運データを引用し、海峡再開放後に襲撃報告が出るまで最小12隻のタンカーがホルムズ海峡を通過したと報道した。

船舶追跡データによると、17日と18日にイランのララク島近くの航路を通過した船舶は主に西側諸国以外の国の比較的老朽化した船舶で、このうち4隻は制裁対象船舶であることがわかった。

この航路はイランが提示した「調整された通路」とされる。革命防衛隊報道官はイランが交渉を通じ事前に合意した制限された数のタンカーと商船に対してだけ通航を許容したと明らかにした。

しかし他の船舶は海峡近くまで来たが、イラン軍が米国の封鎖持続を理由に厳格な統制を継続すると明らかにしてから方向を変えていると伝えられた。

◇イラン、ホルムズ海峡封鎖解除1日で翻意…「再び厳格統制」

イラン国営IRIB放送などによると、イラン軍統合指揮機関アルアンビヤ中央司令部の報道官はこの日、「ホルムズ海峡は以前の状態に戻った」と明らかにした。イラン政府がホルムズ海峡封鎖解除を発表して1日ぶりに軍部が海峡通行を再び統制すると明らかにしたのだ。

報道官は「イランは（米国との）交渉で合意により制限された数のタンカーと貨物船に対しホルムズ海峡の『管理された通行』に善意で合意した。しかし不幸にも米国人は過去にもそうしたように約束をまた破り、いわゆる『封鎖』という美名の下に海賊行為と海上強盗行為を継続している」と主張した。

また、「米国がイランを行き来する船に対する通行制限を完全に解かないならばホルムズ海峡の状況は厳格に統制され、以前と同じ（封鎖）状態が続くだろう」と警告した。

イラン軍部が政府の海峡開放の方針を1日でひっくり返したのは、米国との2回目の交渉の可能性が議論される状況でイランの核心交渉カードであるホルムズ海峡問題の不確実性を高めて交渉力を最大化しようとする意図と分析される。

また、トランプ米大統領が交渉開始前から高濃縮ウラン処理と凍結資金解除など敏感な事案に対し米国に有利な方向で合意されたかのように主張したことに対応する性格もあるとの見方が出ている。

イランのガリバフ国会議長も前日に自身のXを通じ、イラン外相のホルムズ海峡開放発表後にも米国が海上封鎖を継続すると圧迫したことに反発し「封鎖を続けるならばホルムズ海峡も再び閉鎖するだろう」と明らかにした。