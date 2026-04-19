【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 共通する2文字を考えてみよう。ヒントは生き物の世話をする人
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、住まいの設備から専門的な職業、そして冠婚葬祭などの行事にまつわる言葉を用意しました。それぞれの言葉が使われる場面を想像して、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。1分間の集中力で、正解を目指しましょう！
お□□れ
□□くいん
か□□しょう
ヒント：布団や荷物を収納する和室のスペース、動物園や水族館で生き物の世話をするスタッフ、そして結婚式や成人式などのために貸し出される衣服を思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「しい」を入れると、次のようになります。
おしいれ（押入れ）
しいくいん（飼育員）
かしいしょう（貸衣装）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、家庭内の設備、生き物を支える専門職、そして特別な日の装いに関する言葉がそろっていました。共通の音が見つかると、頭の中がすっきりしますね。一見バラバラなジャンルの言葉たちが、同じ響きでつながる感覚を楽しんでいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、住まいの設備から専門的な職業、そして冠婚葬祭などの行事にまつわる言葉を用意しました。それぞれの言葉が使われる場面を想像して、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。1分間の集中力で、正解を目指しましょう！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
お□□れ
□□くいん
か□□しょう
答えを見る
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正解：しい正解は「しい」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しい」を入れると、次のようになります。
おしいれ（押入れ）
しいくいん（飼育員）
かしいしょう（貸衣装）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、家庭内の設備、生き物を支える専門職、そして特別な日の装いに関する言葉がそろっていました。共通の音が見つかると、頭の中がすっきりしますね。一見バラバラなジャンルの言葉たちが、同じ響きでつながる感覚を楽しんでいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)