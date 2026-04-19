◆米大リーグ アスレチックス７―６ホワイトソックス＝延長１１回＝（１８日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１８日（日本時間１９日）、敵地・アスレチックス戦に「２番・一塁」で出場し、２戦連発の７号ソロを放つなど、２打数１安打１打点、３四球の活躍を見せ、ホワイトソックスのベナブル監督が好調ぶりを絶賛した。

ベナブル監督は「このシリーズに入る前の数試合から調子は上向いていた。ストライクゾーンの見極めができているし、打球をしっかりと捉えている。本当にいい状態にある。今日のホームランも印象的だった」とたたえた。

初回１死走者なしの１打席目は、アスレチックス先発の通算７３勝右腕・セベリーノから四球を選んで出塁。前を打つベニンテンディが１号３ランを放ち、５―０とリードした２回２死走者なしの２打席目は３球で空振り三振に倒れた。３点リードで迎えた５回先頭の３打席目は、フルカウントから１０球目を見送って四球で出塁した。

１点をリードした７回先頭の４打席目は、左腕のハリスに対し、カウント２―２からの５球目を捉えた。７３・４マイル（約１１８・１キロ）のカーブにややタイミングを外されながらも振り抜くと、打球はぐんぐん伸びて中堅のフェンスを越え、２戦連発の７号ソロとなった。この時点でリーグの本塁打ランキングでもジャッジ（ヤンキース）、アルバレス（アストロズ）の８本に次ぐ３位タイとなった。

同点の９回１死走者なしの５打席目は、２球目から２球連続でストライク判定に対してチャレンジをして、自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ＝通称ロボ審判）で覆る珍しいシーンもあり、結果的には４球連続ボールで出塁し、代走が送られて途中交代となった。この時点で２０四球となり、ＭＬＢ全体でもカーツ（アスレチックス）に次ぎ、トラウト（エンゼルス）と並ぶ２位となった。ホワイトソックスは延長１１回でサヨナラ負けを喫した。

前日１７日（同１８日）には、３試合ぶりのアーチとなる６号満塁本塁打を放った村上。９８・２マイル（約１５８・０キロ）の直球を捉え、センターバックスクリーンすらも越えていく打球速度１１４・１マイル（約１８３・６キロ）、飛距離４３１フィート（約１３１メートル）という完璧なグランドスラム。「中途半端に振ることだけはやめようと思って、思い切り振りました」とうなずいていた。