元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が１９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。

番組では１８日の「ＪＥＲＡセ・リーグ」で阪神が４―３で中日を破ったことを報じた。

スタジオではセ・リーグの順位表を紹介。中日は現在、最下位だが、出演者にチーム状況を聞かれた落合氏は「すべて中継ぎでしょっていうふうに言われてるけども。故障者が出たっていうこともあるんだけども、先発ピッチャー、なぜ完投させないんだっていうのがあると思う。中継ぎが悪いんであれば」と解説した。

さらに「アメリカは中４日、中５日で球数制限というのはあるだろうけども、日本の場合、中６日ですよ。１２０、１３０投げて、中６日空けるんだったら、先発してそんなに苦労はしないと思うんですよ。疲労感が残らないと思うの。その４勝のうち２勝は大野（雄大）と柳（裕也）が完投しているでしょう。昨日も（大野が）６回でしょう。７、８、９（回）、３インニング。じゃあ、中継ぎが揃ってるかっていうと、まだ揃ってない状態なんで。球数じゃなくて、あくまでも先発ピッチャーは完投を目指して、それでできなかったらつないでいくっていう。それに戻さなければ、浮上のきっかけというのはないと思う」と断言した。

１８日の試合で大野は１０６球で交代したことを出演者に聞かれ「だから、なぜ１００球をめどに変えるのか？だって投げるピッチャーのスタミナというのは、まだ残ってれば使っていいはずなんです。変えられるピッチャー、俺、まだ投げたいっていうピッチャーもいて、変えられているのか、もうダメですって言って代えられているのか？というところが、１つのポイントになると思う」と解説していた。