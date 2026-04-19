SALON by PEACH JOHN 夏新作♡レースで叶える美シルエットランジェリー

夏のおしゃれをもっと楽しむために♡SALON by PEACH JOHNから、2026年夏の新作コレクションが登場しました。繊細なレースやストリングデザインを取り入れたランジェリーは、機能性と美しさを兼ね備えたラインアップ。ファッションに響きにくく、スタイルアップも叶えてくれる優秀アイテムが揃っています。

人気シリーズの新作＆新色

「ナイスバディブラ クロスストリング」5,100円（C～Fカップ UB65/70/75）は、アイラッシュレースとストリング使いで華やかな印象に。

ショーツ2,700円（S・M・L）、ソング3,000円（S/M・M/L）とセットで楽しめます。カラーはベージュブラック、ホワイトネイビー、モーヴの3色。

また「グランフルール ブラ」5,060円（B～Fカップ UB65/70/75※BカップはUB65なし）は、新色ラベンダーが登場。

ショーツ2,700円（S・M・L）、ソング2,700円（ワンサイズ）とともに、やさしい着け心地と上品なデザインが魅力です。

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新型ブラで美胸メイク

「デコルタンブラ クラシカル」5,100円（C～Fカップ UB65/70/75）は、ソフトワイヤーで快適ながらしっかりリフトアップ。

ショーツ2,700円（S・M・L）、ソング3,000円（S/M・M/L）も展開し、カラーはチャコール、ホワイト、ボルドー。

さらに「ブラヴィ ノンワイヤー ストラップレス アイラッシュレース」5,100円（C～Fカップ UB65/70/75）は、ノンワイヤーで楽なのに安定感抜群。

ショーツ2,700円、ソング3,000円で、カラーはブラック、ネイビー、ピンクベージュです。

ルームウェアも要チェック

「レーヨンレース ワンピース（カップ付き）」7,600円（ワンサイズ／ブラック・モーヴ）は、レースをたっぷり使ったランジェリーライクなデザイン。

パッド付きで1枚でも着用でき、上品な透け感が魅力です。

SALON by PEACH JOHNで夏をもっと美しく♡

SALON by PEACH JOHNの夏コレクションは、見た目の華やかさと快適な着け心地を両立したアイテムが充実。

デイリーから特別な日まで活躍するラインアップで、自分らしい美しさを引き出してくれます。この夏は、ランジェリーからおしゃれをアップデートしてみてください♪