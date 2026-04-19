「アスレチックス７−６ホワイトソックス」（１８日、サクラメント）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は七回に２試合連発となる７号ソロを放つなど２打数１安打３四球で４出塁をマーク。しかしチームは延長戦の末、十一回に逆転サヨナラ負けを喫した。

１点リードの七回先頭で迎えた第４打席。追い込まれてからの５球目だった。高めに浮いたスライダーを見逃さなかった。決してフルスイングするわけではなく、きれいに真芯で捉えた打球はバックスクリーン左へ飛び込んでいった。飛距離は１２６メートル。敵地が大きくどよめいた。

前日には６号グランドスラムを放って敵地を騒然とさせていた村上。この日も価値ある一撃で試合の流れを引き戻した。

リードを２点に広げる価値ある一発だったが、チームは直後にアスレチックス・カーツの同点２ランで追いつかれた。続く八回にも満塁のピンチを招いたが、ここは左腕のハドソンがソダーストロムを三振に斬って勝ち越しを許さなかった。

九回の第５打席では２球連続でＡＢＳチャレンジに成功し、ストレートの四球を選んだ。第１打席、第３打席で四球を選んでおり、今季２０四球はエンゼルスのトラウトと並んでＭＬＢ２位タイとなった。

直後に代走を送られて途中交代となり、チームは２死満塁と好機を広げたが勝ち越すことはできず。延長十回も無得点に終わり、直後に大ピンチを招いたが決死の内野５人シフトも奏功して切り抜けた。だが十一回に力尽き、サヨナラ犠飛で決勝点を許した。