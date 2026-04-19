腸内環境が整って免疫力も超絶アップ！知っておきたい理想的な腸内細菌バランスとは？【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

腸内環境が整って免疫力も超絶アップ！知っておきたい理想的な腸内細菌バランスとは

免疫と幸福感のカギは腸にあり

細菌やウイルスから体を守る免疫細胞。その６～７割は腸でつくられています。昨今の新型コロナウイルスをきっかけに、常日頃より腸内環境をよくしておくことが、病原体に負けない体をつくるのに重要だと再認識した人も多いのではないでしょうか。

しかし、日常的に胃腸にフル稼働を強いていると、腸内環境は悪化の一途をたどります。食べる量が多過ぎて腸での吸収や排泄といった処理が追いつかなくなると、腸内では悪玉菌が優勢となります。その悪玉菌によってつくられる有害物質が増加すると、免疫機能も低下。体外から入ってきた細菌などは、消化管を通って腸内へと侵入しますが、免疫機能が働くことによってブロックされます。

この働きが弱まると、腸壁から体内へと侵入して風邪を引いたり、花粉症などのアレルギー症状が出たりしてしまうのです。腸内の善玉菌を増やすために乳酸菌をとったとしても、腸にある滞留物のせいで吸収力が弱まり、効果的に働いてくれません。

まず、食べ物をとり込むのを一時的にストップし、腸内環境を本来の状態にリセットすることが重要です。ずぼら断食によって花粉症が軽くなったという声は本当に多く、免疫力がいかに大事かを日々感じています。

出典：『専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方』