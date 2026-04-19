◇リーグワン第１５節 埼玉３４―２４静岡ブルーレヴズ（１８日・エコパスタジアム）

静岡ブルーレヴズは首位の埼玉に２４―３４で痛い逆転負け。順位は９位と変わらないものの、プレーオフに進める６位・ＢＬ東京との勝ち点差は１０に開いた。

１０点を追う後半４１分のラストプレー。正面４５メートルのＰＧをＳＯ奥村翔（２７）が狙う。決まれば７点差で、敗戦でもボーナスポイント１が入る。ここまでコンバージョンなどキック４本をすべて成功させており、「タッチは良かった」。惜しくもポストを直撃。こぼれ球を拾ったＮＯ８クワッガ・スミス（３２）が突進して右に展開も、味方が落として試合が終了した。

前半はレヴズのペースだった。得意のラインアウトモールでフッカー日野剛志（３６）が２トライを奪い、一時は１４点リード。だが、後半に反則が重なり、同１４分に勝ち越された。前身のヤマハ発動機ラグビー部で監督を務めた北川洋さん（６３）が１４日に亡くなり、全員が左腕に喪章を巻いて臨んだ一戦。日野は「自分が入社したときはラグビー部の部長でした。勝ちたかった」と悔しがった。

残り３戦となったが、得意の形でトライを取り切れるようになってきたことは光明だ。「全部５ポイント取らないと」と奥村。５月２日にはＢＬ東京との直接対決もある。可能性がある限り、プレーオフへの道は最後まで諦めない。（里見 祐司）