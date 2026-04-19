初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１９日、２８日に後楽園ホールで開催する初代タイガーマスクのデビュー４５周年記念イベント「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＩＧＥＲ ＭＡＳＫ ４５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」での追加対戦カードを発表した。

初代タイガーマスクは１９８１年４月２３日に蔵前国技館でのダイナマイト・キッド戦で登場。先鋭的で華麗なスタイルで瞬く間に日本中をとりこにし８３年８月４日の寺西勇戦を最後に「引退」するまで、わずか２年４か月のファイトで世界のプロレス史に輝くカリスマとなった。

今年は、タイガーマスク誕生から「４５周年」。さらに佐山が格闘家人生をスタートしてから「５０周年」を迎える。会見で記念イベントに新日本プロレス時代の先輩となる藤波辰爾、藤原喜明、さらに後輩の前田日明がゲストとして登場する。

また、プロレスマッチ２試合を開催する。１試合は愛弟子のスーパー・タイガーと間下隼人が対戦。スーパーが竹田誠志と保持する「ＳＳＰＷタッグ王座」をかけて間下、阿部史典と防衛戦を行う。

さらにこの日、「“レジェンド王者祭り”タッグマッチ」と銘打ち、船木誠勝と村上和成がタッグを結成し関本大介、真霜拳號と他対戦する。４人は、初代タイガーマスクが２００５年団体旗揚げ時に制定した「レジェンド王座」の歴代王者で４選手が集結する夢の激突で初代虎の４５周年に花を添える。

試合に向け船木は「村上選手の殺気。関本選手のパワー。真霜選手の妖艶さ。その中に混じり船木誠勝のストロングスタイルを見せたいと思います。全員が元レジェンド王者。勝った選手が次期挑戦者になっても良いくらいの試合。自分の中では次期挑戦者決定試合とします」とコメントした。

村上は「記念イベント大会に是非、出場していただけないでしょうかと平井代表から連絡があり、コンセプトと思いを永遠２時間聞かされ、「逆ＹＥＳ ｏｒ Ｈｉ」を突きつけてきやがった。いゃあー、あっぱれ！あっぱれ！まあ、「他力本願」で引っかき回してやるので楽しみにしとけよ！」とメッセージ。

関本は「お久しぶりのお相手なのでとても光栄に思います。でも僕のパートナーはとても心強いし、お付き合いが長いので、「ｎｏ ｐｒｏｂｌｅｍ」です」とコメント。真霜は「この特別なイベントで試合が出来るということ、とても光栄に思います。カードもストロングスタイルプロレスならではというか、ここでしか組まれないであろう組み合わせで、気合い入りますね。船木選手、村上選手相手に、自分なりのストロングスタイルで勝負したいと思います」と誓った。