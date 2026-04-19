開催：2026.4.19

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 6 - 7 [ジャイアンツ]

MLBの試合が19日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとジャイアンツが対戦した。

ナショナルズの先発投手はケード・カバリ、対するジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザーで試合は開始した。

1回裏、1番 ジェームズ・ウッド 初球を打って左中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 WSH 1-0 SF

2回表、8番 ドリュー・ギルバート 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 WSH 1-1 SF

2回裏、1番 ジェームズ・ウッド カウント2-2から押し出しの死球でナショナルズ得点 WSH 2-1 SF、2番 ルイス・ガルシア 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 4-1 SF、3番 ホセ・テナ 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 5-1 SF

3回表、5番 ケイシー・シュミット 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 WSH 5-2 SF、さらにレフトがエラーでジャイアンツ得点 WSH 5-3 SF

6回表、7番 エリオト・ラモス 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでジャイアンツ得点 WSH 5-5 SF

7回表、4番 ラファエル・ディバース 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 WSH 5-6 SF

9回裏、3番 ブレイディ・ハウス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 6-6 SF

12回表、3番 マット・チャプマン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 WSH 6-7 SF

試合は6対7でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのケーレブ・キリアンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はナショナルズのシオネル・ペレスで、ここまで1勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-19 08:44:11 更新