その疲れ、実は「うつ」のサインかも? 倦怠感とメンタルの関係【医師解説】

ストレスは目に見えない要因ですが、倦怠感に大きく影響します。慢性的なストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、疲労感を増幅させることがあります。本章では、ストレスが体に与える影響や、倦怠感との関係について分かりやすく解説します。心と体のつながりを理解することが改善への第一歩です。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

心理的ストレスと倦怠感の関係

心理的ストレスは、身体に多様な影響を及ぼし、倦怠感の重要な要因となります。ここでは、ストレスが身体に与える影響と、うつ病との関連について解説します。

ストレスが身体に与える影響

心理的ストレスが持続すると、視床下部-下垂体-副腎系（HPA軸）が活性化され、コルチゾールなどのストレスホルモンが過剰に分泌されます。コルチゾールは短期的にはエネルギー供給を促進しますが、長期的には筋肉の分解、免疫機能の低下、血糖値の上昇、睡眠障害を引き起こします。また、ストレスは交感神経を優位にし、血圧上昇、心拍数増加、消化機能の低下をもたらします。慢性的なストレス状態では、疲労物質の蓄積や酸化ストレスの増加により、倦怠感が持続します。さらに、ストレスは食欲不振や過食、アルコール摂取量の増加といった不健康な行動を誘発し、間接的に倦怠感を悪化させます。

うつ病と倦怠感の鑑別

うつ病では、抑うつ気分や興味・喜びの喪失といった精神症状とともに、倦怠感が主要な身体症状として現れます。うつ病による倦怠感は、朝に強く、午後から夕方にかけてやや軽くなることがあります。ただし、すべての人に当てはまるわけではありません。診断には、2週間以上続く抑うつ気分や興味の喪失、睡眠障害、食欲低下または増加、集中力の低下、自責感、希死念慮などの症状が必要です。うつ病と身体疾患による倦怠感の鑑別は容易ではなく、両者が併存する場合もあります。そのため、内科的な検査で異常が見つからず倦怠感が持続する場合には、心療内科や精神科への受診が推奨されます。

まとめ

倦怠感は日常生活の質を大きく低下させる症状であり、その背景には多様な要因が存在します。睡眠の質の低下、更年期におけるホルモン変動、心理的ストレス、貧血や甲状腺機能異常といった身体疾患など、原因を特定するためには症状の詳細な観察と血液検査が不可欠です。生活習慣の見直しやストレスマネジメントにより改善が期待できる場合もありますが、症状が持続する場合には医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。

参考文献

厚生労働省慢性疲労症候群

日本甲状腺学会甲状腺の病気について

国立がん研究センター がん情報サービス「倦怠感（だるさ）」