宮野真守、ノーバン投球も「97点ですね」 マリオ＆ルイージも登場で大歓声
声優の宮野真守が18日、明治神宮野球場で行われた映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）ナイターの始球式に、マリオとルイージともに登場した。
【写真】マリオと一緒に始球式！ノーバン投球した宮野真守
大勢の野球ファンに拍手で迎えられながら、宮野はスタメン発表に挑戦。観客は大いに盛り上がりを見せた。続いて、本作の公開日である4月24日と同じ背番号424番のユニフォームを身に纏った宮野が、マリオとルイージとともにグラウンドへ登場。
客席からは「マリオー！」「ルイージ！」のコールも見られた。そして緊張感に包まれる中、大きく振りかぶって投げたボールは放物線を描きながらノーバウンドで捕手の元へ。観客からはたくさんの拍手が起こった。宮野は思わずマリオのポーズを披露し、熱気冷めやらぬまま宮野、マリオ、ルイージはグラウンドを後にし、試合開始を迎えた。
登板後、囲み取材に応じた宮野は、自身の投球の点数を尋ねられると「初めてだったので緊張しました。実は練習の時はど真ん中だったんです。だから本番も狙っていきたかったんですけど、少し外れてしまったので97点ですね。ストライクにいかなかったのでマイナス3点だけど、バッチリ届いたんで良かったと思います」と笑顔を見せた。
さらに自身のユニフォームを指さしながら「424は映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の公開日なので、ぜひ皆さんに劇場で観ていただきたいです！始球式はノーバウンドで届いたので、これで映画にも勢いが付くかなと思います」と感想を述べた。
【写真】マリオと一緒に始球式！ノーバン投球した宮野真守
大勢の野球ファンに拍手で迎えられながら、宮野はスタメン発表に挑戦。観客は大いに盛り上がりを見せた。続いて、本作の公開日である4月24日と同じ背番号424番のユニフォームを身に纏った宮野が、マリオとルイージとともにグラウンドへ登場。
登板後、囲み取材に応じた宮野は、自身の投球の点数を尋ねられると「初めてだったので緊張しました。実は練習の時はど真ん中だったんです。だから本番も狙っていきたかったんですけど、少し外れてしまったので97点ですね。ストライクにいかなかったのでマイナス3点だけど、バッチリ届いたんで良かったと思います」と笑顔を見せた。
さらに自身のユニフォームを指さしながら「424は映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の公開日なので、ぜひ皆さんに劇場で観ていただきたいです！始球式はノーバウンドで届いたので、これで映画にも勢いが付くかなと思います」と感想を述べた。