話題のインフルエンサー“人型ロボット”が巨大イノシシ追い払う　市街地で買い物やバス乗車、議会を訪れる姿も　ポーランド

ポーランドの首都ワルシャワで、3頭の巨大イノシシと人のように走るロボットの姿をカメラが捉えた。ロボットは足音を響かせながら追跡し、イノシシを追い払った。実はこのロボットの正体はSNSのインフルエンサーで、街でたびたび目撃されているという。

走るロボットがイノシシを追跡

ポーランドの首都ワルシャワに現れたのは、3頭の巨大なイノシシだ。実は、このイノシシたちは、“あるもの”から逃げていたのだ。

その“あるもの”とは、乾いた足音を響かせながら走る、人型のロボットだ。

様子を見ていた女の子は、「どっか行け！」と声をあげていた。

近くにいた男性も「いいぞ。追い払ってる」とつぶやく。

ロボットは追いつかないものの、追いかけ続け、イノシシを追い払う。そして、ロボットは最後に手を掲げていた。

ロボットの正体は“インフルエンサー”

実はこのロボット、SNSのインフルエンサーだという。

これまでも市場で買い物をしたり、バスに乗ろうとしたり、議会を訪れる姿などが目撃されているという。

（「イット！」 4月16日放送より）