今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある子猫ちゃん。その可愛さに多くの猫好きたちがメロメロになったようです。投稿はThreadsにて、2.3万回以上表示。いいね数は6000件を超えていました。

【写真：猫用扉におててをかけていた『パヤパヤ子猫』…たまらなくかわいい『後ろ姿』に悶絶】

世界一かわいい後ろ姿

今回、Threadsに投稿したのは「ちくわと5匹のお嬢たち」さん。登場したのは、小さくてかわいい子猫ちゃん。当時、まだ生まれて間もなかったのでしょう。毛並みがパヤパヤしていたみたいです。

そんな子猫ちゃんですが、もうひとつ注目ポイントが。それは、後ろ姿。ドアについた猫用扉に手をかけていた子猫ちゃん。その後ろ姿がとても愛らしい。後ろから抱きしめたくなるくらいかわいいです。猫ってなんでこんなに可愛いのでしょうか。

子猫の後ろ姿にメロメロになる猫好きたち

世界一かわいい後ろ姿と言いたくなるくらい可愛い今回の子猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「もう、かわちいなぁしか言えません。」「お尻のとこ羽付いてませんか？天使かな」「なんかイライラしている時見てもほっとするね。」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの猫好きたちが、子猫ちゃんの可愛さの虜になったようですね。

Threadsアカウント「ちくわと5匹のお嬢たち」では、たくさんの猫ちゃんたちとの日常の様子などが投稿されています。他の猫ちゃんもとっても愛らしいです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ちくわと5匹のお嬢たち」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。