◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 第１１節 磐田２−１大宮（１８日・ＮＡＣＫ５スタジアム大宮）

Ｊ２ジュビロ磐田が今季初の３連勝を飾った。Ｊ２大宮に前半１８分、先制されたが、後半２８分にＭＦグスタボシルバ（２８）が同点弾を決め、同アディショナルタイム８分にＦＷ佐藤凌我（２７）が劇的決勝弾を決めた。

磐田が後半に底力を見せた。１点リードを許し、シュート数でも５対１２と圧倒されていた前半をベンチで見守っていたグスタボシルバ、佐藤らサブメンバーたちが躍動。同点弾は佐藤のクロスをグスタボシルバが右足で決め、決勝弾は逆にグスタボシルバからつないだボールを佐藤が右足で押し込んだ。

「選手としてはどの試合もフル出場したい。しかし監督の判断をリスペクトして勝つことができた」。１得点１アシストのブラジル人はこう言って胸を張った。後半８分にはペナルティーエリア内で佐藤にパスを出して決勝点が生まれたが、自身で打とうと思えば打てる場面だった。「今、大事なのはエゴを出すことではない。チームとして強くなることだ」。より確実な選択肢として、フリーで走り込んできた佐藤に託す判断をした。

佐藤は自身の今季２得点目よりも９０分での勝利を喜び、「勝ちながらチームとして成長していくことが大事」と強調した。ホームで迎える２５日の次節・岐阜戦は磐田市内の小学生一斉観戦が予定されている。「勝率がかなりいいと聞いてるので。小学生の力を借りて頑張ります」と笑った。（甲斐 毅彦）