◆スペイン国王杯決勝 ○Ｒソシエダード２―２（ＰＫ４―３）Ａマドリード●（１８日、セビリア）

日本代表ＭＦ久保建英が所属するＲソシエダードが、決勝戦でＡマドリードと対戦し、２―２で迎えたＰＫ戦を４―３で制して６シーズンぶり４度目の優勝を飾った。久保は悲願のプロキャリア初タイトル、日本人として初めてスペインの公式戦優勝の快挙を達成した。ベンチスタートとなった久保は２―２の後半４３分から出場して、攻守に奮闘して勝利に貢献した。

激闘を制した久保は優勝が決まると喜びを爆発。「初めてのタイトルはうれしいですね。大事な試合で負け続けてきたので、やっとこれで勝てたのは次に向けて弾みになるかな」と自身初のタイトルをかみ締めた。リーグ戦は続き、６月には北中米Ｗ杯も控えるため「今日あのレベルの相手にプレーできたのは自信にはなるけど、調子に乗りすぎて今後も怪我をしないように」と気を引き締めることも忘れなかった。

久保がベンチから戦況を見守った試合は、前半開始わずか１４秒でスコアが動いた。Ｒソシエダードは左からのクロスをＦＷバレネチェアが頭で合わせて、最初のプレーで先制点を奪った。

その後は、Ａマドリードが攻勢を強め前半１９分、ルックマンに決められて１―１に追いつかれる。前半の中盤以降は一進一退の攻防が続いたが、終了間際にＲソシエダードはＰＫを獲得。これをＦＷオヤルサバルが左足でゴール左へ冷静に決めて再びリードを奪って、２―１で折り返した。

後半もＡマドリードが主導権を握る展開に。何とか耐えていたＲソシエダードだが後半３８分、連続攻撃を浴び、最後はアルバレスにゴール中央で鮮やかなボールタッチから豪快な左足シュートを決められて２―２の同点となった。苦しい展開が続く中で後半４３分、久保がピッチに入る。守勢に回る状況でなかなかボールに触ることは出来なかったが、勝ち越しは許さず、２―２で延長に突入した。

久保は延長前半２分に中盤の位置でボールを受けるとドリブルで仕掛け、スルーパスを送るなど、チームに流れを生み出す。息を吹き返したＲソシエダードは攻勢を強め、延長前半８分には久保のボールタッチから決定機を迎え、オスカールソンがエリア内でフリーでシュートを放つも、相手ＧＫの好セーブに阻まれた。直後に相手に豪快なミドルシュートを許したが、クロスバーに当たってＲソシエダードは救われた。延長前半にスコアは動かず、後半も互いに決定機は作れず、勝負は運命のＰＫ戦へと突入した。

ＰＫ戦は、先行Ａマドリードの１人目、２人目のキックをＲソシエダードのＧＫマレロが連続セーブ。Ｒソシエダードは２人目が外したが、４人目を終えて３―２でリード。５人目のマリンが冷静に決めて激闘に終止符を打った。６季ぶり４度目の国王杯制覇。久保はチームメートと歓喜に酔いしれた。