『日プ新世界』少女時代・スヨン、“グループ活動”への想い「私が輝くには必ずチームが必要」
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#4が、16日に放送された。世界プロデューサー代表を務めるチェ・スヨン（少女時代）が、語った“グループ活動論”に反響が寄せられている。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
第4話では、スヨンがオーディション経験者として練習生の質問に答える場面があった。練習生から「チーム的にいい舞台を作ろうとしても、欲が出てしまう。どのように自分の心をコントロールすればいい舞台ができて自分を輝かせられるか」というパートやポジションへの葛藤を打ち明けられたスヨンは「グループ活動をやればパートとかポジション的に満足できない部分が確かにありますよね」と共感しつつ、「メンバーたちをサポートする時間だけの時期もあります。悔しいときもあるんだけど、こう考えてみましょう」と切り出した。
続けて「私が輝くことには必ずチームが必要。冷静に考えた方が良い。ソロ活動で全部補いないなら結局自分はチームメイトが必要な人間ってことですよね。つまり考え方を変えるしかない。私よりあの子がこの曲で輝くということを認めることから出発する仕事だと思う」と持論を展開。「チームを輝かせることがグループとしての価値になる。勝ち負けに執着しすぎないこと。執着し過ぎると、やっぱりチームの中では幸せにならないと思います」と伝えた。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
第4話では、スヨンがオーディション経験者として練習生の質問に答える場面があった。練習生から「チーム的にいい舞台を作ろうとしても、欲が出てしまう。どのように自分の心をコントロールすればいい舞台ができて自分を輝かせられるか」というパートやポジションへの葛藤を打ち明けられたスヨンは「グループ活動をやればパートとかポジション的に満足できない部分が確かにありますよね」と共感しつつ、「メンバーたちをサポートする時間だけの時期もあります。悔しいときもあるんだけど、こう考えてみましょう」と切り出した。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。