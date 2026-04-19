◇ナ・リーグ メッツ2―4カブス（2026年4月18日 シカゴ）

メッツは18日（日本時間19日）、敵地でのカブス戦に2―4で敗れ、04年以来、22年ぶりとなる10連敗を喫した。

2回1死、ビエントスの左越えソロで先制したが、直後に先発・ペラルタがカブス・ハップに同点弾を被弾。ペラルタはこの試合まで3試合連続2桁得点中だったカブス打線を中盤まで封じたが、6回2死からハップ、鈴木誠也に連続四球を与えて降板。2番手・レイリーが代打・ケリーに痛恨の勝ち越し3ランを浴びた。

打線はその後、8回に相手失策による1点を返したのみで、カブス投手陣を攻略することができなかった。10連敗中の得点は18点で、失点は60と投打がかみ合ってこない。

スポーツ専門局「ESPN」電子版のジェフ・パッサン記者によると、MLB史上、シーズン中に10連敗以上を喫してプレーオフに進出したチームは過去に4チーム。直近では昨年のガーディアンズが進出しているが、4月に10連敗以上を喫した場合は1951年に11連敗したジャイアンツの一例のみという。

今季の年俸総額は3億5220万ドル（約560億円）で4年連続1位となったメッツ。ドジャース、ヤンキースなどにも引けを取らないスター軍団が開幕早々、窮地に陥った。