「軽く振っただけなのに、とんでもないパワーだ」村上宗隆、2戦連発7号にファン“仰天”…「あれで入るのか？」

村上の7号ソロにファンも仰天した(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間4月18日、敵地でのアスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。2試合連発となる7号ソロを放った。村上は2打数1安打3四球の成績で、9回の第5打席で四球で出塁すると、代走を送られて途中交代した。

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1点リードの7回第4打席だった。左腕のホーガン・ハリスのカウント2−2から投じた5球目を捉えると、中堅フェンスを越えていった。この一発にファンも続々と反応した。

SNS上のファンは「軽く振っただけなのに、とんでもないパワーだ」「今のハーフスイングじゃん、マジかよ」「ホワイトソックスベンチもびっくりしてるよ。『あれで入るのか？』って」「ムラカミがたった一人で、この球団を立て直している」と、驚きと称賛の声が多く寄せられた。

前日17日の試合では、3試合ぶりとなる6号満塁本塁打を放った村上。勢いは止まらなくなってきた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]