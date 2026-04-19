「離職後に生活費を定期的に払えなくなっている…」39歳・自営業の男性、年収30万円。実家暮らしの経済事情を明かす
予期せぬ病気や環境の変化に直面した際、家族の温かな理解とサポートを受けながら実家で生活基盤を整えるケースも存在します。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、兵庫県西宮市在住・39歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：自営業（動画制作）
在住：兵庫県西宮市
家族構成：親1人（母）、子供2人（自分、弟）
世帯年収：母90万円、自分30万円、弟200万円
実家の間取り：2LDKマンション
交際費：2000円程度（外食費等、家の食費は4万5000円程度）
毎月のお小遣い：3000円程度
毎月の貯金額：5000円
貯金総額：50万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万1297円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「予定はありません」と話しました。
さらに「離れようと思ったこともなく、家に生活費を入れながら過ごしてきました。家族と共に生活するのは非常に楽で、自分自身も誰かと共に暮らす安心感が好きです。数年前に病気にかかり離職してからは生活費等を入れることはなくなりましたが、それでも受け入れてくれている家族に感謝しています」と話してくれました。
お金に関する悩みでは「苦労していることは特にありませんが、離職後に生活費を定期的に払えなくなっているので、それは非常に心苦しいです。むしろこちらが金銭的に助けてもらっているので、感謝しています」と続けてくれました。
家族への感謝を胸に、生活リズムの違いを尊重しながら穏やかに過ごしている様子が伺えます。体調や家計の現状を冷静に見つめ、家族の温かな支えの中で今の自分にできる生活のあり方を大切にされているようです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、兵庫県西宮市在住・39歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：39歳男性
職業：自営業（動画制作）
在住：兵庫県西宮市
家族構成：親1人（母）、子供2人（自分、弟）
世帯年収：母90万円、自分30万円、弟200万円
実家の間取り：2LDKマンション
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：なし
交際費：2000円程度（外食費等、家の食費は4万5000円程度）
毎月のお小遣い：3000円程度
毎月の貯金額：5000円
貯金総額：50万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万1297円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「予定はありません」と話しました。
「誰かと共に暮らす安心感が好き」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「今まで実家を出たことがありません」と回答。
さらに「離れようと思ったこともなく、家に生活費を入れながら過ごしてきました。家族と共に生活するのは非常に楽で、自分自身も誰かと共に暮らす安心感が好きです。数年前に病気にかかり離職してからは生活費等を入れることはなくなりましたが、それでも受け入れてくれている家族に感謝しています」と話してくれました。
「離職後に生活費を定期的に払えなくなっている」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「正直特にありません。強いてあげるなら家族それぞれの生活リズムが違う（弟が仕事の関係上、夜中に帰宅する）ので、お互いが寝ている際に生活音等で邪魔をされることくらいでしょうか。ただそれもある程度仕方のないことですし、自身はあまり気にしていません」といいます。
お金に関する悩みでは「苦労していることは特にありませんが、離職後に生活費を定期的に払えなくなっているので、それは非常に心苦しいです。むしろこちらが金銭的に助けてもらっているので、感謝しています」と続けてくれました。
家族への感謝を胸に、生活リズムの違いを尊重しながら穏やかに過ごしている様子が伺えます。体調や家計の現状を冷静に見つめ、家族の温かな支えの中で今の自分にできる生活のあり方を大切にされているようです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)