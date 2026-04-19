材料2つで超時短！『牛こまとトマトのしょうゆ炒め』は、とろけるトマトが味の決め手
忙しい平日ご飯にもうれしい、超時短おかず。材料2つで、さっと炒めるだけで完成します。
くずれたトマトの酸味と甘みが味の決め手になって、簡単なのに驚くほどおいしい一皿に。手間がかからないので、重宝しますよ。
『牛こまとトマトのしょうゆ炒め』のレシピ
材料（2人分）
牛こま切れ肉……200g
トマト（大）……1個（約200g）
塩……少々
こしょう……少々
粗びき黒こしょう……少々
サラダ油……大さじ1
しょうゆ……大さじ1
作り方
（1）トマトはへたを取り、8等分のくし形に切る。牛肉は塩、こしょうをふってもみ込む。
（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、牛肉をほぐしながら加えて炒める。肉の色が変わったらトマトを加え、強めの中火にして炒める。皮がめくれてきたらしょうゆを回し入れ、炒め合わせる。器に盛り、粗びき黒こしょうをふる。
おいしく作るコツ
トマトを加えたら強めの中火にすると、水分が出すぎるのを防げます。トマトの酸味、甘み、うまみがしっかり引き出され、調味料の役割に。
簡単、時短、それでいてしっかりおいしい。毎日ごはんのレパートリーに、ぜひどうぞ！
教えてくれたのは…
牧野 直子マキノ ナオコ
料理家
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女子栄養大学在学中より、栄養指導や教育活動に携わる。保健センターや小児科での栄養相談、食生活についてのアドバイスに定評があり、健康的で美しくなるための、おいしくて作りやすい料理が支持を集めている。自身の子育て経験から生まれた、簡単で栄養抜群なメニュー提案も得意。雑誌、新聞、テレビ、料理教室や健康セミナーなどで幅広く活躍中。「スタジオ食（くう）」主宰。