材料2つで超時短！『牛こまとトマトのしょうゆ炒め』は、とろけるトマトが味の決め手

忙しい平日ご飯にもうれしい、超時短おかず。材料2つで、さっと炒めるだけで完成します。

くずれたトマトの酸味と甘みが味の決め手になって、簡単なのに驚くほどおいしい一皿に。手間がかからないので、重宝しますよ。

『牛こまとトマトのしょうゆ炒め』のレシピ

材料（2人分）

牛こま切れ肉……200g

トマト（大）……1個（約200g）

塩……少々

こしょう……少々

粗びき黒こしょう……少々

サラダ油……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

作り方

（1）トマトはへたを取り、8等分のくし形に切る。牛肉は塩、こしょうをふってもみ込む。

（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、牛肉をほぐしながら加えて炒める。肉の色が変わったらトマトを加え、強めの中火にして炒める。皮がめくれてきたらしょうゆを回し入れ、炒め合わせる。器に盛り、粗びき黒こしょうをふる。

おいしく作るコツ

トマトを加えたら強めの中火にすると、水分が出すぎるのを防げます。トマトの酸味、甘み、うまみがしっかり引き出され、調味料の役割に。

簡単、時短、それでいてしっかりおいしい。毎日ごはんのレパートリーに、ぜひどうぞ！

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）