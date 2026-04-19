「べき思考」や心の傷を教えてくれるサイン！ 怒りを受け入れて本当の気持ちに気づく方法【感情を手放してラクになる デトックス・ジャーナリング】

いつも疲れているのは、心に溜まった闇や影のせい？

「怒り」も大切な感情

怒りはネガティブな感情と捉えられやすく、「なるべく怒らないように」「怒りは我慢すべき」と考える人もいるでしょう。しかし、怒りは人間にとって自然な二次感情であり、内面に潜む一次感情の存在を教えてくれる重要なメッセージです。

ですから、怒りの感情を我慢しすぎたり、無理やり押し込める必要はありません。怒りのコントロール（アンガーマネジメント）の本質も、怒りを抑圧して感じなくすること（＝怒りにフタをすること）ではなく、怒りを小出しにすることなのです。

怒りの根っこにある感情を理解し、それを受け入れ、存在を許し、上手に付き合う技術を身につけることが重要です。

イライラのスイッチの奥には自分の「べき思考」がある

二次感情である怒りの根っこには、苦しみや悲しみ、寂しさやつらさなどのマイナス感情が渦巻いています。怒りはそのような本当の気持ち（一次感情）を守る役割を果たしています。

イライラしたときは、「なぜ、こんなに腹が立つのだろう？」と自分の内面に問いかけてみることが有効です。その怒りの根っこには、見られたくない、触れられたくない「心の傷」や、「こうすべきだ」という強い「べき思考」がきっと隠れているはずです。

また、自分がどんなときにイライラするのか、そのスイッチについて知っておくとよいでしょう。私たちの怒りは、多くの場合、自分の中にある「心の傷」に触れられたり、「べき思考」を否定されたりしたときに生まれます。

「時間は守るべきだ」「仕事は完璧にこなすべきだ」のように、自分がどんな「べき思考」を持っているかを理解し、それを意識するだけで、怒りの爆発を防ぐことができます。

〈 イライラに隠れた「べき思考」の例 〉

● 部下の小さなミスを責め立てる → 仕事は完璧にこなすべきだ

● 自己主張が強い人に怒りがわく → 自分の意見は抑えるべきだ

● 家族が片づけないことにイライラする → 部屋はいつもきれいにするべきだ

怒りで理性が働かなくなるほど激しい感情が続く時間は、長くて6 秒といわれています。なので、思わずカッとなったら、まず心の中で 6秒間だけ数を数えてみてください。このわずかな時間的猶予が、衝動的な爆発を抑える助けとなります。

ただし、日常的に感情にフタをしていると、爆発するまで怒りの感情の変化に気づけないかもしれません。自分が怒りを感じた瞬間に気づくことができるよう、怒りへの「感度」を高めておくことも大切です。

POINT

怒りは「べき思考」や心の傷を教えてくれるサイン。

自分の怒りのスイッチはどこにあるのかも知っておこう。

【出典】『感情を手放してラクになる デトックス・ジャーナリング』著：長沼睦雄

【著者紹介】

長沼睦雄（ながぬま・むつお）

十勝むつみのクリニック院長・精神科医。昭和31年生まれ。北海道大学医学部卒業後、脳外科研修を経て神経内科を専攻し、北海道大学大学院にて神経生化学の基礎研究を修了。その後、障害児医療分野に転向し、道立札幌療育センターにて14 年間児童精神科医として勤務。平成20 年より道立緑ヶ丘病院精神科に転勤し児童と成人の診療を行う。平成28 年に帯広にて十勝むつみのクリニックを開院。急性期の症状を対症療法的に治療する西洋医学に疑問を感じ、HSP・アダルトチルドレン・神経発達症・発達性トラウマ障害・慢性疲労症候群などの慢性機能性疾患に対し、「脳と心と体と食と魂」をつなぐ根本治療を目指す統合医療に取り組んでいる。

『敏感すぎて生きづらい人の 明日からラクになれる本』『繊細で敏感でも、自分らしくラクに生きていける本』（共に永岡書店）、『子どもの敏感さに困ったら読む本』『10 代のための疲れた心がラクになる本』（共に誠文堂新光社）、『その、しんどさは「季節ブルー」』（日本文芸社）など著書多数。