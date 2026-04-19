最も重要なストレッチは走った後？走る前？柔軟性を高める最大のチャンスとは！？【ランニングの教科書】

最も重要なストレッチは走った後？走る前？柔軟性を高める最大のチャンスとは

運動後のストレッチは柔軟性を高めるチャンス

ストレッチには運動前に行なう動的ストレッチと運動後に行なう静的ストレッチがあります。筋肉は、収縮するときに大きな力を出します。ランニングなどの運動をしたあとの筋肉は、興奮状態が続いて縮んだままになっていることがある他、疲労物質が蓄積しています。運動後の静的ストレッチには、この縮んだ筋肉を伸ばし、疲労物質を拡散させる働きがあるのです。

筋肉の収縮を担う筋原線維は、サルコメアという節が連なって構成されています。ストレッチを習慣化して筋肉を伸ばし続けていくと、このサルコメアは少しずつ増えていきます。サルコメアが増えると筋原線維が長くなる──つまり、筋肉が伸びて柔軟性が高まるのです。

運動後の筋肉は収縮していますが、温まっているため伸ばしやすい状態です。サルコメアを効率よく増やすことができるので、体が硬い人こそ、運動後のストレッチは柔軟性を高めるチャンスと言えるでしょう。

出典：『図解 中野ジェームズ修一のランニング教科書』