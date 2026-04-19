久保建英が悲願のプロ初タイトル!! ソシエダ、PK死闘制して6年ぶり国王杯制覇!!
[4.18 コパ・デル・レイ決勝 A・マドリー 2-2(PK3-4) ソシエダ]
コパ・デル・レイ(スペイン国王杯)は18日、決勝戦が行われ、MF久保建英所属のソシエダが2-2で迎えたPK戦でアトレティコ・マドリーに勝利し、6年ぶり4回目の優勝に輝いた。久保は同点で迎えた後半42分から出場し、攻撃の中心として君臨。FC東京でのプロ契約から8年半、ついにプロキャリア初のタイトルを獲得した。
前回優勝した2019-20シーズンはコロナ禍で無観客試合だったため、ソシエダにとって悲願だった有観客でのカップファイナル。負傷明けの久保はベンチスタートとなり、自身初の決勝戦に臨んだ。
試合はファーストプレーでスコアが動いた。ソシエダのFWミケル・オヤルサバルがキックオフのボールを後ろに大きく戻し、GKウナイ・マレーロが左サイドにロングキックを蹴ると、大きく跳ねたボールがMFゴンサロ・ゲデスに収まり、左足でクロスを配球。ファーサイドでFWアンデル・バレネチェアが頭で合わせ、ヘディングシュートをゴール左隅に流し込んだ。
キックオフから一度もボールを相手に渡すことなく、開始わずか14秒で決まった先制弾。データサイト『オプタ』によると、コパ・デル・レイ決勝史上最速でのゴールとなった。また決めたバレネチェアはこのビッグマッチに合わせて“銀髪”に変身しており、新たな装いとなった頭で幸先の良い一発。久保の負傷を受けて今季途中から挑戦してきた右サイド起用が的中した。
ところがその後はA・マドリーが盛り返し、左サイドのFWアデモラ・ルックマンを中心に攻撃を展開。ソシエダは対人に強いDFジョン・アランブルが何度も振り切られ、押し込まれる場面が続いた。すると前半19分、A・マドリーはFWアントワーヌ・グリーズマンが左に流れると、中へのパスを受けたルックマンが左足一閃。グラウンダーでのシュートをゴール右隅に沈め、1-1の同点となった。
その後は一進一退の攻防となったが、前半終了間際にまたも試合が動いた。ソシエダは右サイドからのFKをMFカルロス・ソレールがゴール前に入れると、ゲデスが驚異的なジャンプでヘディングすると、これは大きく枠を外れたが、A・マドリーのGKフアン・ムッソのパンチがゲデスの頭部に直撃。ソシエダにPKが与えられた。
前半アディショナルタイム1分、これをPKキッカーの名手オヤルサバルが冷静に沈め、ソシエダが再びリードを獲得した。なお、オヤルサバルは19-20シーズンの決勝でもゴールを決めており、これでファイナル2戦連発。スペイン代表でも21年夏の東京五輪決勝、20-21シーズンのUEFAネーションズリーグ決勝、24年夏のEURO決勝、24-25シーズンのUEFAネーションズリーグ決勝でいずれもゴールを決めており、驚異の6戦連発となった。
試合はそのままソシエダの1点リードで後半へ。A・マドリーが勢いを強めてくるなか、ソシエダは防戦一方の展開が続いた。そして同18分、A・マドリーが最初の交代を行い、ルックマンとDFマッテオ・ルッジェーリに代わってFWアレクサンデル・セルロートとFWニコラス・ゴンサレスを投入。システムを3-4-2-1に変えた。
一方のソシエダもトップ下のMFルカ・スチッチを右ウイングバックに回してマンツーマンで対峙させ、システム変更にうまく対応。同23分にはバレネチェアとMFベニャト・トゥリエンテスに代わってMFパブロ・マリンとMFジョン・ゴロチャテギを入れた。A・マドリーも同25分、グリーズマンとMFジュリアーノ・シメオネに代わってMFティアゴ・アルマダとMFアレックス・バエナを投入。ピッチ上の顔ぶれが大きく変わった。
ソシエダはマリンが右ウイングバックのようなポジションを取り続け、リスクを避けながら時間を進める展開。同34分にはオヤルサバルとゲデスに代わってFWオーリ・オスカールソンとDFアイエン・ムニョスを入れ、逃げ切りシフトに入った。
すると後半38分、A・マドリーがこじ開けた。左サイドをN・ゴンサレスが突破し、強引にクロスボールを上げると、ファーサイドに流れたボールをMFマルコス・ジョレンテが拾って折り返し、アルマダが中にラストパス。これを受けたFWフリアン・アルバレスが左足を振り抜き、強烈なミドルシュートを突き刺して2-2とした。
そうして迎えた後半43分、ついに久保が登場。MFセルヒオ・ゴメスに代わってピッチに入り、マリンが左サイドに回った。その後もA・マドリーの猛攻は止まらず、ソシエダはなんとか耐え抜く形。アルマダのビッグチャンスにはマレーロが立ちはだかり、2-2のまま延長線に持ち込んだ。
それでも延長戦に入るとソシエダは久保に良い形でボールが入るようになり、個人で目の前の相手を打開する形で攻撃が活性化。前半3分には鋭い突破からスルーパスを送り、オスカールソンがゴール前に抜け出す場面を作った。さらに同8分には久保のパスを受けたMFルカ・スチッチがGKを強襲するシュート。こぼれ球を拾ったオスカールソンも狙ったが、これもムッソに止められた。
一方のA・マドリーも直後、アルバレスが左ポストを叩く強烈なミドルシュート。両者とも満身創痍の中で気合いの攻防が繰り広げられる。だが、延長後半まで戦ってもスコアが動くことはなく、規定の120分間を終えてタイムアップ。勝負はPK戦に委ねられることとなった。
先攻はA・マドリー。セルロートのキックをマレーロが止めると、ソシエダは準々決勝のオサスナ戦でも決めていた名手C・ソレールが冷静に沈め、さっそく優位に立った。さらにA・マドリー2人目、アルバレスのキックもマレーロがストップ。ラ・リーガではGKアレックス・レミロに正守護神の座を譲る控えキーパーが大仕事を成し遂げた。
ところがソシエダ2人目のオスカールソンのキックもムッソに止められ、ソシエダはリードを広げられない。A・マドリーは3人目のN・ゴンサレスが冷静に沈め、初の成功。ソシエダもスチッチが成功した。4人目はA・マドリーのアルマダ、ソシエダはムニョスが蹴って共に成功。5人目はA・マドリーのバエナが成功すると、ソシエダはマリンが成功し、決着がついた。
かねてより「PKはかなり苦手」と公言している久保は5人目までにPKを蹴ることはなかった。各年代の日本代表では2017年のU-17W杯ラウンド16イングランド戦、21年の東京五輪準々決勝ニュージーランド戦でPK戦が行われるもキッカーは務めず。ソシエダでも今大会2度のPK戦でキッカーを務めなかったが、悲願のタイトル獲得となった。
コパ・デル・レイ(スペイン国王杯)は18日、決勝戦が行われ、MF久保建英所属のソシエダが2-2で迎えたPK戦でアトレティコ・マドリーに勝利し、6年ぶり4回目の優勝に輝いた。久保は同点で迎えた後半42分から出場し、攻撃の中心として君臨。FC東京でのプロ契約から8年半、ついにプロキャリア初のタイトルを獲得した。
試合はファーストプレーでスコアが動いた。ソシエダのFWミケル・オヤルサバルがキックオフのボールを後ろに大きく戻し、GKウナイ・マレーロが左サイドにロングキックを蹴ると、大きく跳ねたボールがMFゴンサロ・ゲデスに収まり、左足でクロスを配球。ファーサイドでFWアンデル・バレネチェアが頭で合わせ、ヘディングシュートをゴール左隅に流し込んだ。
キックオフから一度もボールを相手に渡すことなく、開始わずか14秒で決まった先制弾。データサイト『オプタ』によると、コパ・デル・レイ決勝史上最速でのゴールとなった。また決めたバレネチェアはこのビッグマッチに合わせて“銀髪”に変身しており、新たな装いとなった頭で幸先の良い一発。久保の負傷を受けて今季途中から挑戦してきた右サイド起用が的中した。
ところがその後はA・マドリーが盛り返し、左サイドのFWアデモラ・ルックマンを中心に攻撃を展開。ソシエダは対人に強いDFジョン・アランブルが何度も振り切られ、押し込まれる場面が続いた。すると前半19分、A・マドリーはFWアントワーヌ・グリーズマンが左に流れると、中へのパスを受けたルックマンが左足一閃。グラウンダーでのシュートをゴール右隅に沈め、1-1の同点となった。
その後は一進一退の攻防となったが、前半終了間際にまたも試合が動いた。ソシエダは右サイドからのFKをMFカルロス・ソレールがゴール前に入れると、ゲデスが驚異的なジャンプでヘディングすると、これは大きく枠を外れたが、A・マドリーのGKフアン・ムッソのパンチがゲデスの頭部に直撃。ソシエダにPKが与えられた。
前半アディショナルタイム1分、これをPKキッカーの名手オヤルサバルが冷静に沈め、ソシエダが再びリードを獲得した。なお、オヤルサバルは19-20シーズンの決勝でもゴールを決めており、これでファイナル2戦連発。スペイン代表でも21年夏の東京五輪決勝、20-21シーズンのUEFAネーションズリーグ決勝、24年夏のEURO決勝、24-25シーズンのUEFAネーションズリーグ決勝でいずれもゴールを決めており、驚異の6戦連発となった。
試合はそのままソシエダの1点リードで後半へ。A・マドリーが勢いを強めてくるなか、ソシエダは防戦一方の展開が続いた。そして同18分、A・マドリーが最初の交代を行い、ルックマンとDFマッテオ・ルッジェーリに代わってFWアレクサンデル・セルロートとFWニコラス・ゴンサレスを投入。システムを3-4-2-1に変えた。
一方のソシエダもトップ下のMFルカ・スチッチを右ウイングバックに回してマンツーマンで対峙させ、システム変更にうまく対応。同23分にはバレネチェアとMFベニャト・トゥリエンテスに代わってMFパブロ・マリンとMFジョン・ゴロチャテギを入れた。A・マドリーも同25分、グリーズマンとMFジュリアーノ・シメオネに代わってMFティアゴ・アルマダとMFアレックス・バエナを投入。ピッチ上の顔ぶれが大きく変わった。
ソシエダはマリンが右ウイングバックのようなポジションを取り続け、リスクを避けながら時間を進める展開。同34分にはオヤルサバルとゲデスに代わってFWオーリ・オスカールソンとDFアイエン・ムニョスを入れ、逃げ切りシフトに入った。
すると後半38分、A・マドリーがこじ開けた。左サイドをN・ゴンサレスが突破し、強引にクロスボールを上げると、ファーサイドに流れたボールをMFマルコス・ジョレンテが拾って折り返し、アルマダが中にラストパス。これを受けたFWフリアン・アルバレスが左足を振り抜き、強烈なミドルシュートを突き刺して2-2とした。
そうして迎えた後半43分、ついに久保が登場。MFセルヒオ・ゴメスに代わってピッチに入り、マリンが左サイドに回った。その後もA・マドリーの猛攻は止まらず、ソシエダはなんとか耐え抜く形。アルマダのビッグチャンスにはマレーロが立ちはだかり、2-2のまま延長線に持ち込んだ。
それでも延長戦に入るとソシエダは久保に良い形でボールが入るようになり、個人で目の前の相手を打開する形で攻撃が活性化。前半3分には鋭い突破からスルーパスを送り、オスカールソンがゴール前に抜け出す場面を作った。さらに同8分には久保のパスを受けたMFルカ・スチッチがGKを強襲するシュート。こぼれ球を拾ったオスカールソンも狙ったが、これもムッソに止められた。
一方のA・マドリーも直後、アルバレスが左ポストを叩く強烈なミドルシュート。両者とも満身創痍の中で気合いの攻防が繰り広げられる。だが、延長後半まで戦ってもスコアが動くことはなく、規定の120分間を終えてタイムアップ。勝負はPK戦に委ねられることとなった。
先攻はA・マドリー。セルロートのキックをマレーロが止めると、ソシエダは準々決勝のオサスナ戦でも決めていた名手C・ソレールが冷静に沈め、さっそく優位に立った。さらにA・マドリー2人目、アルバレスのキックもマレーロがストップ。ラ・リーガではGKアレックス・レミロに正守護神の座を譲る控えキーパーが大仕事を成し遂げた。
ところがソシエダ2人目のオスカールソンのキックもムッソに止められ、ソシエダはリードを広げられない。A・マドリーは3人目のN・ゴンサレスが冷静に沈め、初の成功。ソシエダもスチッチが成功した。4人目はA・マドリーのアルマダ、ソシエダはムニョスが蹴って共に成功。5人目はA・マドリーのバエナが成功すると、ソシエダはマリンが成功し、決着がついた。
かねてより「PKはかなり苦手」と公言している久保は5人目までにPKを蹴ることはなかった。各年代の日本代表では2017年のU-17W杯ラウンド16イングランド戦、21年の東京五輪準々決勝ニュージーランド戦でPK戦が行われるもキッカーは務めず。ソシエダでも今大会2度のPK戦でキッカーを務めなかったが、悲願のタイトル獲得となった。